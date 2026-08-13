Netflix estrenará documental sobre Raygun, la bailarina olímpica de break dance que se hizo viral en París 2024

Raygun tendrá documental en Netflix | Breaking Badly, el documental de la atleta que se volvió viral.

Untold Raygun: Breaking Badly llegará a la plataforma en septiembre de este año y contará qué ocurrió antes, durante y después de la polémica presentación que provocó una ola de memes y críticas en redes sociales.

¿Por qué Raygun se hizo viral en París 2024?

Rachael Gunn, conocida como Raygun, ganó notoriedad mundial durante París 2024 después de que sus rutinas de breaking no consiguieran un solo punto. Uno de los momentos que más llamó la atención fue un movimiento inspirado en un canguro, que rápidamente se convirtió en material para memes.

Gunn, quien entonces tenía 37 años y también trabajaba como académica especializada en medios y cultura popular, fue blanco de burlas, información falsa y teorías de conspiración que cuestionaban incluso cómo consiguió su lugar en los Juegos Olímpicos.

Incluso circuló una petición que afirmaba, sin pruebas, que Gunn había creado su propia organización de breaking para conseguir la clasificación olímpica. La iniciativa reunió alrededor de 50 mil firmas antes de ser retirada tras las quejas del Comité Olímpico Australiano.

¿De qué trata el documental de Raygun en Netflix?

Untold Raygun: Breaking Badly explorará el camino de Rachael Gunn hacia los Juegos Olímpicos de París 2024 y la reacción que provocó su presentación.

After Raygun’s viral performance at the 2024 Paris Olympics, an avalanche of conspiracy theories followed, all questioning how she reached the Olympic stage.



Untold Raygun: Breaking Badly premieres September 1 pic.twitter.com/qnGNYoUlF7 — Netflix (@netflix) August 12, 2026

En el tráiler, Gunn recuerda que acudió con su terapeuta poco antes de competir porque sentía pánico ante la posibilidad de que todo el mundo se riera de ella. Después de su actuación, ese temor se convirtió en realidad y la reacción en redes sociales creció rápidamente.

El documental también abordará las consecuencias personales de la exposición pública y cómo Gunn enfrentó las críticas. “¿Soy Rachael o Raygun?”, plantea al hablar de cómo llegó a cuestionarse su propia identidad frente a la imagen que se creó de ella en internet.

La producción incluirá imágenes de su infancia, entrevistas con sus padres y fragmentos de las reacciones que circularon en redes sociales.

¿Cuándo se estrena Untold Raygun: Breaking Badly?

El documental sobre Raygun se estrenará en Netflix el martes 1 de septiembre de 2026. La producción está dirigida por los hermanos Chapman y Maclain Way y forma parte de la serie documental deportiva Untold.