América vs Austin: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Leagues Cup

América vs Austin Henry Martín se perfila como titular hoy en la Laegues Cup (Crónica digital y foto de Henry Martín de Mexsport)

Club América y Austin FC se enfrentan hoy con motivo del cierre de la fase de grupos de la Leagues Cup en el Q2 Stadium. A continuación, te contamos todos los detalles del partido de hoy: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el juego.

Las Águilas y el equipo de la MLS llegan a la última jornada de la primera fase de la Leagues Cup 2026 con el mismo objetivo y una hoja de resultados idéntica. Ambos clubes han ganado sus dos encuentros anteriores, suman seis puntos y ambos conjuntas buscan cerrar con paso perfecto esta etapa del torneo.

Previa y pronóstico América vs. Austin: partido de la jornada 3 de la Leagues Cup

Los dirigidos por Almada llegan con seis unidades y una diferencia de goles de +4 después de imponerse 3-1 a San Diego y repetir ese marcador frente a Portland Timbers.

El cuadro estadounidense venció 2-0 a Tijuana en su debut y posteriormente superó 3-0 a Puebla, resultados que le permiten presumir seis puntos y una diferencia de +5. Además, todavía no ha recibido gol en el torneo.

Austin ha ganado sus últimos cuatro partidos de Leagues Cup contra representantes de la Liga MX. Club América suma cinco partidos consecutivos sin perder desde el comienzo de la temporada y Guillermo Almada continúa invicto desde que tomó el mando.

El pronóstico apunta a un partido cerrado, perfilando un empate al final del juego de la jornada 3 de la Leagues Cup

¿A qué hora juegan América vs. Austin hoy?

El partido comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido América vs. Austin?

Los aficionados podrán seguir el encuentro entre América y Austin FC a través de Apple TV, mediante el servicio MLS Season Pass.

El partido no tiene contemplada en la información proporcionada una señal de televisión abierta, por lo que la alternativa señalada para seguir la transmisión en vivo es la plataforma de streaming.

Alineaciones probables América vs. Austin

América: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Erick Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante, Ícaro da Conceição; Brian Rodríguez y Henry Martín.

Austin FC podría iniciar con Brad Stuver; Mateja Djordjevic, Oleksandr Svatok, Guilherme Biro, Joseph Rosales, Besard Sabovic, Ilie, Jon Gallagher, Ervin Torres, Brandon Vazquez y Myrto Uzuni.