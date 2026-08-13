¿Cuánto se devaluó ‘Chucky’ Lozano tras llegar a Los Angeles Galaxy?

Chucky Lozano El valor del ‘Chucky’ está por los suelos, ya que el LA Galaxy dio una parte simbólica por ficharlo. (Mexspo)

Hirving ‘Chucky’ Lozano llegó a Los Angeles Galaxy, un equipo de la MLS que es uno de los grandes, pero a pesar del movimiento, el valor del jugador mexicano se devaluó en los últimos cinco años.

¿En dónde jugará el ‘Chucky’ Lozano en el 2026?

‘Chucky’ Lozano fue uno de los jugadores mejor valuados en algún momento de su carrera, pero debido a la indisciplina, baja de juego y poco acercamiento a sus compañeros, el San Diego FC lo mantuvo en la congeladora.

Pero desde su época con el Napoli, Lozano comenzó su declive en el valor, ya que poco a poco fue orillado a ser suplente y posteriormente cambiado.

Ahora, su llegada al LA Galaxy tiene un costo prácticamente nulo, por lo que esta podría ser una oportunidad de oro para el ‘Chucky’ el demostrar lo que tiene en sus pies y mantenerse en buen nivel.

¿Cuánto se devaluó el ‘Chucky’ Lozano en el futbol mundial?

Pero en sólo cinco años, el ‘Chucky’ Lozano perdió su valor, por lo que deberá poner más empeño o será olvidado poco a poco en el mundo del futbol.

Recordemos que en el 2017, Pachuca, su primer equipo en México, lo vendió al PSV por un valor de 10 millones de euros, una cantidad que cayó bien en las arcas del equipo.

Cuando el PSV lo dejó ir al Napoli, el ‘Chucky’ costó a las arcas italianas casi 40 mde, algo impensable para un mexicano en ese entonces.

Sólo cuatro años después, si algún equipo quería al ‘Chucky’ Lozano en sus filas debía pagar alrededor de 50 millones de euros, pero a partir de ese momento, su nivel bajó y comenzó a tener una mala imagen.

Ahora, el valor del ‘Chucky’ está por los suelos, ya que el LA Galaxy dio sólo 3.5 mde por el mexicano y todo apunta a que es la última oportunidad del mexicano para brillar.

Finalmente, el ‘Chucky’ Lozano tendrá que demostrar en el LA Galaxy que aún tiene talento, esto, para ganar un mejor salario y ser considerado de nueva cuenta a la Selección Mexicana.