Cuartos de final de la Leagues Cup 2026: Fechas y partidos confirmados

Cuartos de final de la Leagues Cup 2026 Cuatro equipos de la Liga MX clasificaron (Foto Leagues Cup)

Se definieron los ocho equipos que avanzaron a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, en donde clasificaron cuatro equipos de la Liga MX y el mismo número de la MLS. A continuación, te contamos cómo quedaron los cruces y cuándo se jugarán los partidos de esta fase del torneo

¿Qué equipos avanzaron a los cuartos dude final de la Leagues Cup?

Por México, León, América, Toluca y Monterrey mantienen con vida la posibilidad de conquistar el torneo que enfrenta a clubes de las dos principales ligas de Norteamérica. Del otro lado, Real Salt Lake, Columbus Crew, Austin FC y Chicago Fire completaron el grupo de equipos que buscarán el título.

Los cuatro enfrentamientos quedaron definidos después de la última jornada de la fase de grupos, en la que Cruz Azul dejó escapar su oportunidad de avanzar. El conjunto cementero necesitaba al menos un empate frente a Chicago Fire, pero terminó derrotado 2-1 en el tiempo regular y quedó eliminado.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

Los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 están programados para disputarse entre el martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de agosto, de acuerdo con la programación proporcionada para los cruces. Los estadios y horarios de cada encuentro todavía están pendientes de confirmación.

Partidos de cuartos de final de la Leagues Cup 2026

León vs. Real Salt Lake

América vs. Columbus Crew

Austin FC vs. Toluca

Chicago Fire vs. Monterrey

Por ahora, los aficionados deberán esperar la confirmación de los horarios y estadios para conocer los detalles definitivos de cada partido de cuartos de final.