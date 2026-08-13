¿Va por Tv abierta Tijuana vs Portland Timbers? Horario y transmisión del partido de Xolos en la Leagues Cup

Foto: La Crónica Portland Timbers vs Tijuana se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 en el Lumen Field.

La fase inicial de la Leagues Cup 2026 llega a su última jornada y el partido entre Portland Timbers y Tijuana tendrá un significado distinto para cada equipo. Los Xolos afrontarán este encuentro con la intención de cerrar de la mejor manera posible su participación en el torneo, mientras que el conjunto de la MLS todavía conserva posibilidades matemáticas de alcanzar la siguiente ronda.

El duelo también representa una nueva oportunidad para que Tijuana muestre el crecimiento que ha tenido bajo la dirección de Sebastián Abreu, especialmente después de un Apertura 2026 en el que el equipo fronterizo había mostrado mejores sensaciones.

Previa y pronóstico: ¿Qué necesitan los Xolos de Tijuana para avanzar en la Leagues Cup?

La respuesta corta es que Tijuana ya no puede avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026.

Los Xolos quedaron eliminados matemáticamente después de perder sus dos primeros partidos de la competencia. Primero cayeron ante San Diego FC por 1-0, resultado que terminó con sus posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.

Por ello, el encuentro frente a Portland Timbers representa para el conjunto mexicano su último partido de la Leagues Cup 2026 y una oportunidad para despedirse con una victoria.

La previa oficial del torneo señala que Tijuana llega con una marca de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, mientras que Portland registra tres triunfos, un empate y una derrota en ese mismo periodo.

El escenario es muy diferente para Portland.

En otras palabras, Tijuana jugará principalmente por el orgullo y por cerrar bien su participación, mientras que Portland afrontará el encuentro con la presión de intentar mantener vivo su boleto a la siguiente fase.

Además, será un enfrentamiento inédito: Portland Timbers y Tijuana se medirán por primera vez en su historia.

¿A qué hora y dónde juegan Portland Timbers vs Xolos Tijuana?

El partido entre Portland Timbers y Tijuana se disputará este jueves 13 de agosto de 2026, correspondiente a la Jornada 3 de la Leagues Cup.

El silbatazo inicial está programado para las:

20:30 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro tendrá como escenario el Providence Park, casa de Portland Timbers. La sede también fue confirmada en la información previa del partido.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Portland Timbers vs Tijuana?

Los aficionados podrán seguir el encuentro entre Portland Timbers y Tijuana a través de Apple TV, plataforma que concentra la transmisión de la Leagues Cup.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Portland Timbers vs Tijuana?

Los aficionados podrán seguir el encuentro entre Portland Timbers y Tijuana a través de Apple TV, plataforma que concentra la transmisión de la Leagues Cup.

Alineaciones probables Portland Timbers vs Tijuana

Portland Timbers

Portero: Trey Muse

Defensas: Brandon Bye, Finn Surman, Kamal Miller y Fory

Mediocampistas: Bassett, Chará, Lassister, Pereira y Veldé

Delantero: Kelsy

Tijuana

Portero: Rodríguez

Defensas: Fernández, Porozo, Gómez y Ortiz

Mediocampistas: Padilla, Arciga, Rivero, Gilberto Mora y Preciado

Delantero: Diego Abreu