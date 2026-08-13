Liga MX Femenil: fechas, partidos y horarios de la jornada 3 del Apertura 2026 Conoce el calendario de la Liga MX Femenil para la jornada 3 del Apertura 2026 (@LigaBBVAFemenil)

Este viernes 14 de agosto comenzará la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil y aquí te compartimos cuáles son los próximos partidos y cómo van las posiciones en las tablas de grupos.

Calendario y horarios de la Jornada 3 del Apertura 2026 en la Liga MX Femenil

La jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil se llevará a cabo del viernes 14 al lunes 17 de agosto y aquí te compartimos el calendario de partidos para que no te los pierdas.

Viernes 14 de agosto:

Cruz Azul vs. Atlante a las 19:00 horas en la Unidad Deportiva Centenario.

Sábado 15 de agosto:

América vs. Puebla a las 15:45 horas en la Cancha Centenario.

a las 15:45 horas en la Cancha Centenario. Pachuca vs. Pumas a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo.

a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo. Tigres UANL vs. FC Juárez a las 19:06 horas en el Estadio Universitario.

a las 19:06 horas en el Estadio Universitario. Club Tijuana vs. Necaxa a las 21:10 horas del centro y 20:10 hora local en el Estadio Caliente.

Domingo 16 de agosto:

Chivas vs. Atlético de San Luis a las 17:00 horas en el Estadio Akron.

Lunes 17 de agosto:

León vs. Querétaro a las 17:00 horas en el Nou Camp.

a las 17:00 horas en el Nou Camp. Toluca vs. Atlas a las 18:00 horas en el Estadio Nemesio Diez.

a las 18:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. Club Santos Laguna vs. Monterrey a las 19:06 horas en el Estadio TSM Corona.

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: ¿Cómo marcha la clasificación en el Apertura 2026?

Con la finalización de la jornada 2, los Tigres se encuentran en el primer lugar dentro del Grupo A, mientras que el América lidera el Grupo B; estas son las posiciones de ambos grupos en la Liga BBVA Femenil:

Grupo A:

Tigres (6 pts)

Toluca (6 pts)

Monterrey (6 pts)

León (3 pts)

Atlante (3 pts)

Juárez (3 pts)

Santos y Cruz Azul (3 pts)

Querétaro (0 pts)

Grupo B:

América (6 pts)

Guadalajara (6 pts)

Pumas (3 pts)

Club Atlético de San Luis (3 pts)

Pachuca (1 pt)

Atlas (1 pt)

Tijuana (0 pts)

Necaxa (0 pts)

Puebla (0 pts)