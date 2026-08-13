Muere Prichard Colón: el exboxeador puertorriqueño falleció a los 33 años tras problemas de salud

Prichard Colón El pugilista se retiró en 2015 después del daño cerebral sufrido en su último combate ante Terrell Williams.

Este miércoles 13 de agosto, se confirmó oficialmente la muerte de Prichard Colón, exboxeador puertorriqueño tras problemas de salud derivados que había sufrido desde 2015 en lo que fue su último combate. En ese momento, era considerado una de las grandes promesas del pugilismo internacional.

Murió Prichard Colón a los 33 años

La Organización Mundial de Boxeo (OMB) informó por medio de sus redes sociales que el boxeador perdió la vida este miércoles 13 de agosto. La noticia también fue confirmada por el perfil de Facebook del padre de Prichard con un mensaje:

“Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal, ahora está en un mejor mundo. Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba, pero no se pudo. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan, por favor manténganos en oraciones.

¿De qué murió Prichard Colón?

El fallecimiento del exatleta llega derivado de los problemas de salud derivados de la hemorragia cerebral sufrida en el 2015 tras su último combate ante Terrell Williams, que le propinó múltiples golpes “de conejo” ilegales durante el combate. Esto lo llevó a estar en coma durante 221 días y que lo dejó en situación de silla de ruedas de forma permanente.

Ahora, 11 años después perdió la vida a causa de las secuelas ocasionadas por aquella pelea que le costó la carrera y que le dejó un daño neuronal irreversible. En su trayectoria terminó con marca de 16-1 luego de la descalificación sufrida ante Williams.