Mundial de Flag Football 2026: ¿Qué necesitan México varonil y femenil para clasificar a semifinales del torneo?

Campeonato Mundial de Flag Football México tiene boleto asegurado para cuartos de final. (Federación Mexicana de Futbol Americano)

México lleva la delantera en el Campeonato Mundial de Flag Football,que se juega actualmente en Düsseldorf, Alemania del 13 al 16 de agosto. Este torneo definirá dos boletos para los Juegos Olímpicos de 2028. Con dos juegos ganados en amabas categorías, los conjuntos mexicanos tienen los cuartos de finales asegurados. Queda por ver cómo se posicionan en sus respectivos grupos.

¿Qué sigue para México en el Mundial de Flag Football?

Este jueves 13 de agosto, en lo que fue la madrugada para México, la selección mexicana de futbol bandera disputó dos partidos tanto en la categoría varonil como femenil. En ambas, los conjuntos mexicanos vencieron a los anfitriones alemanes en el primer partido. El equipo femenil derrotó a Eslovenia en su segundo partido mientras que el varonil se impuso sobre Brasil en su segundo encuentro. Las victorias han asegurado a México su lugar en la fase eliminatoria para las dos categorías.

El equipo varonil todavía debe enfrentar a Suiza el 14 de agosto a las 6:15 horas, mientras que el femenil disputará a Italia el mismo día a las 3:45 horas. Luego de eso, entrarán a la fase eliminatoria, la cual comienza este 15 de agosto.

Si la selección femenil mexicana se mantiene en la cima del grupo A, se enfrentarán al segundo lugar del Grupo B. Por su parte, de quedar como primer del grupo C jugarían contra el segundo lugar del grupo D. A partir de ahí, se definirán las semifinales que se disputarán el mismo día.