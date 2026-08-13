¿Qué lesión tiene Álvaro Angulo y cuándo podría regresar? Este es el diagnóstico para el jugador de Pumas

Álvaro Angulo El defensa estará fuera algunas semanas por lesión. (cuartoscuro)

El jugador colombiano Álvaro Angulo de los Pumas sufrió una lesión durante el partido de la Leagues Cup contra Colombus Crew. Se espera una recuperación de algunas semanas.

¿Cuál es la lesión de Álvaro Angulo y qué tan grave es?

La lesión ocurrió durante el enfrentamiento entre las Pumas y Colombus Crew en la fase de grupos de la Leagues Cup que se llevó a cabo el pasado martes 11 de agosto. Álvaro Angulo metió el gol que empató el partido en el minuto 45. Sin embargo, tuvo que abandonar el juego tras un fuerte impacto en el segundo tiempo.

Es el segundo lastimado de Pumas durante la Leagues Cup, después de que Sebastián Córdova se lesionara en el duelo contra el Cincinnati FC, con una afectación en el ligamento que requerirá cirugía y lo dejará fuera por varios partidos de la Apertura 2026.

Se temía durante los exámenes que se le hicieron el miércoles 13 de agosto que Angulo presentara una afectación al ligamento similar a la de su compañero. Por suerte, el diagnóstico médico que se dio a conocer hoy indica que se trata únicamente de inflamación y acumulación de líquido. Se estima que su recuperación será de tres semanas, por lo que a pesar de perderse lo que resta de la Leagues Cup, el jugador se encontrará en forma para continuar la temporada de la Liga MX con los universitarios.