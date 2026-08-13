Ya ficharon a Gilberto Mora... para la universidad: Estudiará una carrera en la Anáhuac

Gilberto Mora La joven estrella de la Selección de México estudiará una carrera universitaria. (Anáhuac Mayab)

Gilberto Mora, mediocampista de la selección mexicana, cursará una carrera universitaria en la Universidad Anáhuac. El joven mediocampista terminó sus estudios de preparatoria a la par de su participación en la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde estudiará Gilberto Mora?

Gilberto Mora actualmente juega en la Liga MX con los Xolos de Tijuana. El mediocampista de 17 años se ha convertido en una sensación nacional, pues fue parte de los seleccionados por Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo 2026. Se convirtió en el sexto jugador más joven en debutar en un Copa del Mundo y el de menor edad en el torneo de este año. Fue parte de los once titulares en casi todos los partidos y su desempeño no dejó dudas sobre su talento como un gran creador de jugadas.

Dos días después de que México fuera eliminado del campeonato, el joven originario de Chiapas se graduó de la preparatoria el pasado 7 de julio. Completó sus estudios en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank de Tijuana. El futbolista compartió el logro en redes sociales.

Lo felicitaron compañeros de la cancha como Memo Ochoa, quien escribió en redes sociales: “¡Felicidades, Morita! Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar. Sigue aprendiendo, trabajando, disfrutando y siendo ese gran chavo que eres. El fútbol pasa muy rápido, pero las personas nunca olvidan a quien siempre fue buena persona”. A esto, Mora respondió “Gracias Don Memo te quiero”.

Desde su graduación, el jugador manifestó su deseo de estudiar una carrera universitaria. Esto en medio de especulaciones de su posible fichaje por un equipo europeo de futbol. Hasta el momento todo es especulación, pero se sabe con certeza que varios equipos están interesados en sumar a Mora a sus alineaciones.

Aún así, el chiapaneco ha decidido cursar la universidad en una institución mexicana. Mora eligió la Universidad Anáhuac Mayab, ubicada en Mérida. La casa de estudios, que ya comenzó su ciclo escolar, anunció la bienvenida del jugador el miércoles 12 de agosto.

¿Qué carrera estudiará Gilberto Mora?

Mora ingresará a la concurrida carrera de Admistración de Empresas. No es de sorprender, puesto que, según sus boletas de preparatoria, el joven destacaba en materias como matemáticas. También se encuentra dominando el inglés en miras de su posible traslado a otro país.

Se desconoce cómo cursará sus estudios el futbolista, pero probablemente realice la totalidad de ellos en línea, debido al constante traslado que exige su deporte. Pero no descartemos la idea de un día ver a Gilberto Mora en el aula con sus compañeros de clase.