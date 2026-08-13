New York City FC vs Necaxa: horario, canal, pronóstico y dónde ver en vivo el partido de la Leagues Cup

New York City FC y Necaxa se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 en el Sports Illustrated Stadium New York City FC y Necaxa se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 en el Sports Illustrated Stadium

La Primera Fase de la Leagues Cup 2926 está por terminar, pero aún quedan un par de partidos por disputarse. Uno de ellos es entre el equipo de New York City GC y el equipo mexicano Necaxa. Las emociones están a flor de piel y este jueves ambos equipos buscarán clasificar a los Cuartos de Final en esta Jornada 3.

Para el equipo rojoblanco, en específico, este torneo no ha pintado bien, pues no han obtenido ninguna victoria. Sin embargo, buscarán cerrar esta jornada con un partido digno y pelear por esos tres puntos.

Previa: ¿Qué necesita Necaxa para avanzar en la Leagues Cup?

Después de arrancar con una victoria de 2-0 sobre Santos, el equipo dirigido por Pascal Jansen no pudo mantener la inercia positiva y sufrió su primera derrota del torneo al caer 2-1 ante Cruz Azul.

Con este resultado, New York City FC ocupa el lugar 14 de la clasificación con tres puntos y todavía mantiene posibilidades de avanzar a los Cuartos de Final. Para conseguirlo, necesita una combinación de resultados que incluye derrotas de Austin FC, Chicago Fire y Portland Timbers en sus respectivos encuentros.

Del otro lado, Necaxa, bajo el mando de Martín Varini, ya está oficialmente eliminado de la Leagues Cup después de sumar su segundo tropiezo consecutivo. Los Rayos fueron derrotados 3-1 por Philadelphia Union, resultado que terminó con sus aspiraciones de continuar en el certamen.

La caída ante el conjunto estadounidense también significó el octavo partido perdido por Necaxa en la Leagues Cup desde 2023, un registro que refleja las dificultades que ha enfrentado el equipo mexicano en sus participaciones dentro del torneo.

¿A qué hora juegan New York City FC vs Necaxa hoy?

El partido New York City FC vs Necaxa se disputará este jueves 13 de agosto de 2026, correspondiente a la Jornada 3 de la Leagues Cup.

El encuentro está programado para las 15:30 horas, tiempo del centro de México en el Sports Illustrated Stadium

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido New York City FC vs Necaxa?

Los aficionados que quieran seguir el partido desde México podrán hacerlo mediante Apple TV, plataforma que cuenta con la transmisión de la Leagues Cup.

Alineaciones probables New York City FC vs Necaxa

New York City FC

Portero: Matt Freese

Defensas: Mitja Ilenič, Thiago Martins, Birk Risa y Christian McFarlane

Mediocampistas: James Sands, Hannes Wolf, Keaton Parks y Santiago Rodríguez

Delanteros: Jovan Mijatović y Malachi Jones

Necaxa

Portero: Ezequiel Unsain

Defensas: Emilio Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros y Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Fernando Arce, Pedro Hargain y Pavel Pérez

Delanteros: José Paradela, Diber Cambindo y Tomás Badaloni

Pronóstico: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

El pronóstico para este encuentro inclina su balanza a favor de New York City FC sobre Necaxa con un pronóstico de 2-0, lo cual dejaría al mexicano eliminado en la Leagues Cup 2026.