Prichard Colón Prichard Colón vs. Terrel Williams: ¿Cómo fue la pelea que dañó al exboxeador puertorriqueño?

El mundo del boxeo está de luto. Este jueves 13 de agosto se confirmó el fallecimiento del exboxeador puertorriqueño Prichard Colón a los 33 años.

El exdeportista pasó más de una década en silla de ruedas y bajo cuidados médicos constantes a raíz de las severas lesiones cerebrales que sufrió sobre el cuadrilátero durante un combate contra el estadounidense Terrell Williams en 2015.

La noticia fue anunciada a través de redes sociales por su padre, Richard Colón, quien dedicó emotivas palabras de despedida y agradeció las muestras de afecto acumuladas a lo largo de los años.

¿Cómo fue la pelea entre Prichard Colón y Terrell Williams?

Tras una destacada trayectoria en el terreno del boxeo y un inicio profesional prometedor que incluyó su debut con victoria en Cataño, el 17 de octubre de 2015 quedó marcado como una de las páginas más oscuras en la historia reciente del pugilismo en la EagleBank Arena de Fairfax, Virginia.

Con un récord invicto de 16 victorias (13 por nocaut), Colón, de entonces 23 años, se enfrentó a Terrell Williams en la categoría de peso superwélter.

Durante los primeros asaltos, el boricua demostró su calidad técnica y dominio; sin embargo, el rumbo del combate dio un giro drástico a partir del séptimo y octavo round.

Falta de rigor en el ring

Williams comenzó a dar reiterados golpes en la parte posterior de la cabeza de Colón, una infracción conocida en el arco del boxeo como “golpes de conejo”.

Pese a las constantes protestas del boricua e informaciones de mareo hacia su esquina y al médico del evento, las acciones ilegales continuaron.

La frustración llevó a Colón a responder con un golpe bajo en el sexto asalto, sufriendo la quita de dos puntos.

Para el noveno episodio, mermado por el daño en la zona nucal, Prichard cayó en dos ocasiones. Al concluir el asalto, una confusión en su esquina , donde creyeron que la pelea era a 9 episodios y no a 10, provocó que le retiraran los guantes, lo que lo llevó a su descalificación automática.

El colapso y la batalla por la vida

Minutos después de abandonar el cuadrilátero, la salud de Colón se deterioró gravemente en el vestidor. El peleador sufrió mareos y pérdida del conocimiento, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital.

Los estudios médicos revelaron un hematoma subdural, lo que es la acumulación de sangre en el producido por los impactos recibidos en la nuca.

Las secuelas neurológicas irreversibles lo dejaron con movilidad reducida y dependencia total de cuidados médicos.

El legado: La “Regla Prichard Colón”

El impacto de este caso sacudió los cimientos del deporte de los puños. Como respuesta directa a la tragedia, organismos como el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) implementaron la denominada “Regla Prichard Colón”, la cual establece la cero tolerancia a los golpes detrás de la cabeza y exige la descalificación inmediata para el peleador que incurra en esta falta.