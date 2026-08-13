¿Va por TV abierta Philadelphia Union vs Santos? Horario y transmisión de la Leagues Cup Este jueves se llevará a cabo el Philadelphia Union vs. Santos; conoce todos los detalles del enfrentamiento (Unsplash)

Este jueves concluye la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026; conoce todos los detalles sobre el partido de Philadelphia Union vs. Santos, incluyendo a qué hora comienza y dónde verlo.

Esta tarde, Philadelphia Union y Santos Laguna jugarán su último enfrentamiento en la Leagues Cup 2026; esto, a pesar de que el equipo dirigido por Ryan Richter ganó al Necaxa 3-1 en su último enfrentamiento, pues no alcanzó los puntos suficientes para avanzar a la siguiente fase.

Por su parte, el equipo dirigido por Renato Paiva perdió sus primeros dos enfrentamientos en el torneo: el primero ante New York City con dos goles en contra y el más reciente ante Chicago Fire, con un marcador de 3-1.

¿A qué hora juega Philadelphia Union vs. Santos Laguna hoy por la Leagues Cup?

El partido de Philadelphia Union vs. Santos Laguna se llevará a cabo este jueves 13 de agosto en el Subaru Park en Chester, Pensilvania, a las 5:00 p. m., tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO el Philadelphia Union vs. Santos? Canal de transmisión

En esta ocasión, el partido de Philadelphia Union vs. Santos no podrá ser visto en televisión abierta, por lo que si quieres ver en vivo el último partido de Santos Laguna en la Leagues Cup 2026, podrás seguir la transmisión a través de Apple TV.

Posibles alineaciones del Philadelphia vs. Santos Laguna

Para el partido de Philadelphia Union vs. Santos Laguna, estas podrían ser las posibles alineaciones de hoy:

Santos Laguna: Mauricio Cuevas, Franco Pardo, Felipe Sánchez, Emmanuel Echeverría, Aldo López, Carlos Gruezo, Diego González, Fran Villalba, Eduardo Aguirre, Lucas Di Yorio y Carlos Acevedo.

Philadelphia Union: Nathan Harriel, Jakob Glesnes, Olwethu Makhanya, Kai Wagner, Danley Jean Jacques, Jack McGlynn, Quinn Sullivan, Dániel Gazdag, Mikael Uhre, Tai Baribo y Andre Blake.