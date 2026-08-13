Julián Quiñones con el Al-Qadsiah ¡Volvió Julián Quiñones! El delantero mexicano inició con gol su temporada en el Al-Qadsiah (X: @AlQadsiahEN)

Después de su participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el futbolista mexicano Julián Quiñones reapareció en la actual temporada contra Al Shabab durante el arranque de la Saudi Pro League.

En este encuentro, el atacante anotó su primer gol del torneo para darle la victoria a su equipo, el Al-Qadsiah.

El duelo entre Al Shabab y Al-Qadsiah

En el regreso de Julián Quiñones a la actividad con el Al-Qadsiah durante la primera jornada de la Liga Profesional Saudí, el conjunto local tomó la ventaja al minuto 15 con un tanto de Al Hammami.

El partido se mostró bastante intenso; aunque Quiñones tuvo varias oportunidades, durante esta parte del primer tiempo no logró encontrar claridad frente al arco rival.

Antes del medio tiempo, el Al-Qadsiah consiguió el empate gracias a Abu Al-Shamat, quien controló un pase largo con el pecho, se quitó al arquero con un autopase y mandó el balón al fondo de la portería para firmar una gran anotación en la cancha.

La insistencia del cuadro visitante finalmente tuvo recompensa al minuto 80, cuando el delantero mexicano Quiñones apareció para marcar el 2-1 definitivo y conseguir su primer gol de la temporada.

Goool de Julián Quiñones, acaba de hacer historia con México en el Mundial y hoy empezó la liga de Arabia anotando su primer gol🇲🇽❤️



Ya lleva 74 G+A en 69 partidos con el Al Qadsiah y es el máximo goleador de todo el mundo en 2026, está en su prime🔝🔥 pic.twitter.com/Ani7RkvC56 — Roberto Haz (@tudimebeto) August 13, 2026

El gol decisivo de Julián Quiñones

Llegado el minuto 80, Quiñones no dudó al definir el segundo gol de su equipo. Con este tanto, el atacante mexicano arranca de gran manera el torneo en la búsqueda de pelear por el campeonato de goleo, permitiendo que el Al-Qadsiah y el propio futbolista firmaran su primera victoria de esta temporada de la Saudi Pro League.