Regresa la Liga MX: Partidos, horarios y dónde ver EN VIVO la Jornada 4 del Apertura 2026

Liga MX | Así se jugará la Jornada 4 tras el regreso del torneo por la Leagues Cup. (Chris Noyola )

Después de la pausa por la Leagues Cup 2026, la Liga MX está de vuelta con la Jornada 4 del Apertura 2026. La actividad comprenderá del sábado 15 al lunes 17 de agosto, con nueve partidos que marcarán el regreso del torneo mexicano.

La fecha tendrá encuentros atractivos como el Atlante vs. Toluca, Monterrey vs. Juárez, Atlas vs. Tigres y Tijuana vs. Cruz Azul. América, Pumas, Chivas, León y Pachuca también volverán a la actividad en busca de sumar puntos y mejorar su posición en la clasificación.

¿Cuándo empieza la Jornada 4 de la Liga MX?

La Jornada 4 comenzará el sábado 15 de agosto y tendrá tres partidos. El primero será el Atlante contra Toluca, programado para las 17:00 horas en el Estadio Azteca y con transmisión por TV Azteca Canal 7.

Más tarde, Monterrey recibirá a FC Juárez a las 19:00 horas en el Gigante de Acero. El encuentro podrá seguirse a través de TUDN y ViX.

La jornada sabatina cerrará con el Atlas frente a Tigres, a las 20:00 horas en el Estadio Jalisco, también disponible por TUDN y ViX.

Partidos de la Liga MX para el domingo 16 de agosto

El domingo concentrará cuatro encuentros. La actividad comenzará al mediodía con Pumas contra Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario. El partido será transmitido por TUDN, ViX y Canal 5.

A las 17:00 horas, América recibirá al Atlético de San Luis en el Estadio Azteca, con transmisión por TUDN y ViX.

Posteriormente, Santos Laguna se enfrentará a Chivas a las 19:00 horas en el TSM Corona. Este duelo podrá verse mediante TUDN, ESPN, ViX y Disney+.

La jornada dominical terminará con Tijuana contra Cruz Azul, a las 21:00 horas en el Estadio Caliente, con transmisión por FOX One.

¿Qué partidos habrá el lunes 17 de agosto?

La Jornada 4 concluirá el lunes con dos encuentros.

Necaxa recibirá a León a las 19:00 horas en el Estadio Victoria, mientras que Pachuca se medirá con Puebla a las 21:00 horas en el Estadio Hidalgo. Ambos partidos tendrán transmisión por FOX One.

¿Qué pasó con la Liga MX durante la Leagues Cup?

El regreso del futbol mexicano ocurre después de que concluyera la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, torneo en el que cuatro clubes de la Liga MX consiguieron avanzar a los cuartos de final: León, América, Toluca y Monterrey.

La representación mexicana se medirá ante cuatro equipos de la MLS. Los cruces quedaron establecidos de la siguiente manera:

León vs. Real Salt Lake

América vs. Columbus Crew

Austin FC vs. Toluca

Chicago Fire vs. Monterrey

Los cuartos de final están contemplados entre el martes 25 y el jueves 27 de agosto, aunque los horarios y estadios de los encuentros aún están pendientes de confirmación.