¿Dua Lipa rechazó cantar en el evento Tyson Fury vs. Anthony Joshua?: lo que reveló el promotor Turki Alalshikh

Dua Lipa. La artista habría rechazado una oferta por parte de Turki Alalshikh para presentarse en la pelea Fury vs. Joshua. (Wikimedia Commons/Creative Commons)

La esperada pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua contará con dos de las máximas figuras británicas del peso completo, pero no tendrá a otra estrella del Reino Unido que los organizadores querían incorporar al espectáculo: Dua Lipa. Turki Alalshikh confirmó que la cantante no participará en la función y dio su propia explicación sobre los motivos del rechazo.

¿Dua Lipa rechazó cantar en la pelea Fury vs. Joshua?

La posibilidad de tener a Dua Lipa como parte del espectáculo había surgido meses atrás. En mayo, BBC Sport informó que la cantante británica había sido contactada para presentarse durante el evento, pero rechazó la propuesta y no se esperaba que formara parte de la función.

Alalshikh incluso había mencionado públicamente la importancia que concedía a conseguir la participación de la artista. Ahora, meses después, durante la presentación oficial de Fury vs. Joshua, el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita confirmó nuevamente que Dua Lipa no estaría presente.

”Sé que Dua Lipa no se presentará porque no le gusta el boxeo, y tal vez tampoco le guste yo. Creo que tiene algo en común con los árabes. Es mi sangre, no puedo cambiarlo“. Señaló Alalshikh durante su intervención.

¿Por qué Dua Lipa habría rechazado presentarse en la pelea?

Alalshikh fue todavía más lejos al intentar explicar la negativa de la cantante y sugirió que podría existir un problema relacionado con él y con su origen árabe.

Hasta ahora no existe una declaración pública de Dua Lipa que confirme que rechazó participar por tener algún problema con los árabes, con Arabia Saudita o específicamente con el promotor.

Lo que sí está respaldado por información previa es que el equipo de la cantante declinó la propuesta para actuar en el evento. BBC Sport reportó desde mayo que Dua Lipa había sido contactada y que finalmente rechazó la oferta, aunque entonces tampoco se dio a conocer públicamente una razón específica para su decisión.

Dua Lipa rechazó presentarse en el Mundial de Qatar 2022

La negativa para participar en el evento Tyson Fury vs. Anthony Joshua recuerda lo ocurrido antes del Mundial de Qatar 2022, cuando Dua Lipa descartó públicamente que fuera a presentarse durante la Copa del Mundo, luego de que circularan versiones que la colocaban como una de las artistas que participarían en la ceremonia inaugural.

En aquella ocasión, la cantante británica fue más clara sobre su postura. Mediante sus redes sociales aseguró que no actuaría en Qatar y que tampoco había participado en negociaciones para hacerlo. Además, explicó que apoyaría a Inglaterra desde lejos y que esperaba visitar el país cuando este hubiera cumplido con los compromisos en materia de derechos humanos que, según señaló, había asumido al obtener la organización del Mundial.