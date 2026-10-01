América vs Cruz Azul: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido amistoso

América vs Cruz Azul Ambos equipos presentan bajas para el partido amistoso de hoy (Crónica Digital)

Club América y Cruz Azul volverán a encontrarse este jueves 1 de octubre de 2026 para disputar una nueva edición del Clásico Joven, ahora en un escenario internacional. A continuación, te contamos todos los detalles del partido de hoy: horario y dónde ver en vivo.

El Snapdragon Stadium de San Diego, California, será la sede del partido amistoso que ambos equipos aprovecharán para conservar ritmo competitivo durante la pausa de la Liga MX por la Fecha FIFA.

Previa y pronóstico América vs Cruz Azul: partido amistoso

El Clásico Joven llega a San Diego con el antecedente inmediato de un duelo particularmente abierto. Cruz Azul y América se enfrentaron en la Jornada 8 del Apertura 2026, partido que terminó 4-3 a favor de La Máquina. Desde entonces, el conjunto celeste no ha podido volver a ganar.

Después de aquel triunfo, Cruz Azul perdió frente al Inter Miami en la Final de la Campeones Cup y posteriormente cayó ante Rayados de Monterrey. Su presentación más reciente en el Apertura 2026 terminó con un empate 3-3 ante Toluca.

La situación del equipo dirigido por Guillermo Almada es diferente en cuanto a resultados recientes. Las Águilas ocupan el segundo puesto de la clasificación con 20 unidades y tienen un partido menos que Toluca, líder del campeonato.

El partido tendrá además ausencias importantes. América no contará con Israel Reyes, Isaías Violante y Dagoberto Espinoza, convocados por México; Alejandro Cárdenas está con México Sub-23 y Óscar Perea con Colombia. Brian Rodríguez quedó fuera de la convocatoria después de regresar anticipadamente de Uruguay por problemas de documentación, mientras Alan Cervantes causó baja por lesión.

Cruz Azul tendrá menos ausencias. Erik Lira y Jeremy Márquez fueron llamados por México, mientras Rodolfo Rotondi y Amaury García están fuera por lesión.

El pronóstico es de un empate en el clásico e hoy.

¿A qué hora juegan América vs Cruz Azul hoy?

El horario señalado para el encuentro es 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido América vs Cruz Azul?

Los aficionados que quieran seguir en vivo el partido amistoso entre América y Cruz Azul en México podrán hacerlo a través de TUDN, disponible en televisión de paga.

El encuentro también tendrá transmisión mediante ViX Premium.