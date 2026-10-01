México vs Estados Unidos: ¿Cuándo es el partido amistoso de la Selección Mexicana? (Edgar Negrete Lira)

Tras otro empate con Rafa Márquez como Director Técnico con la Selección Nacional de México en los juegos amistosos de la Fecha FIFA, El Tri volverá al campo para enfrentarse a Estados Unidos este sábado, esperando que México pueda salir con alguna victoria.

El historial de nuestra selección nos posiciona como favoritos en el encuentro, con 38 partidos ganados, 17 empates y 28 perdidos en los 78 juegos disputamos, además de tener una diferencia de 56 goles a favor de la Selección Mexicana.

¿Cuándo y dónde jugará el partido México vs. Estados Unidos?

Como todos los encuentros amistosos planeados, el encuentro se llevará a cabo en territorio estadounidense este sábado 3 de octubre a las 20:00 horas en el State Farm Stadium en el estado de Arizona.

Próximo a este partido, la selección enfrentará a Chile el martes 6 de octubre, siendo el último de sus partidos amistosos internaciones pactados de la Fecha FIFA.

¿Dónde ver el partido contra Estados Unidos?

El Clásico de la Concacaf o Clásico de Norteamérica podrá verse a través de televisión abierta en el Canal 5 y Azteca 7, además de las plataformas digitales de Amazon Prime Video, Claro Sports, ViX y en la página web de TV Azteca.

Asimismo, los resultados podrán consultarse el marcador en tiempo real buscando México vs. Estados Unidos en internet.

¿Qué alineación jugó en el partido ante Perú?

Una de las mayores quejas que surgieron en el encuentro con Perú fue la alineación que utilizó Rafa Márquez.

Óscar García de León.

Mateo Chávez del AZ Alkamaar .

. Jeremy Márquez de Cruz Azul.

Víctor Guzmán de Rayados.

Everardo López de Toluca.

Obed Vargas del Atlético de Madrid.

Denzell García de Juárez.

Álvaro Fidalgo de Real Betis

Isaías Violante del América.

Orbelín Pineda de Rayados

Germán Berterame de LA Galaxy.

Asimismo, los jugadores de las Chivas, Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado y Santiago Jiménez del Porto, entraron en la segunda mitad del partido.

México solo anotó un gol al minuto 49 por parte de Víctor Guzmán. Los cometarios rescataban el partido de Mateo Chávez, jugador del partido, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo.

¿Gilberto Mora jugará en el amistoso?

Recientemente se sembró la incertidumbre en la afición mexicana sobre si el joven promesa Gilberto Mora participaría en los próximos partidos debido a una molestia en uno de sus tobillos; no obstante, este jueves el joven de 17 años se presentó al entrenamiento con sus compañeros convocados, por lo que estaría disponible para jugar el Clásico Norteamericano.