Gillermo Ochoa recibirá un homenaje en el partido de México vs Chile

Será homenajeado. Guillermo Ochoa se convirtió en el único jugador de México en competir en seis Copas del Mundo FIFA. (Foto especial)

El exportero mexicano Guillermo Ochoa recibirá un homenaje de parte de la Selección Mexicana durante el encuentro ante Chile el próximo seis de octubre, luego de convertirse en el único arquero nacional en participar en seis Copas del Mundo.

El acto se llevará a cabo en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, donde se jugará el partido de México frente a Chile, programado para las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

“La ceremonia previa al partido contará con videos de agradecimiento de parte de los aficionados, y el encendido de la icónica antorcha olímpica del estadio, así como otras sorpresas. Ochoa representó dos veces a México como jugador olímpico y fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio”, explica el comunicado oficial del homenaje.

En su historial con la Selección Mexicana Guillermo Ochoa disputó 154 partidos, de los cuales 12 fueron en Copas del Mundo. Debajo de los tres palos, el mexicano permitió un total de 154 goles y mantuvo la portería tricolor imbatida en 64 ocasiones.

Ochoa fue seis veces campeón de la Copa Oro con la Selección Mexicana (2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025); también fue parte del combinado que conquistó la Concacaf Nations League 2025.