Lucha Libre AAA gratis este 2 de octubre: sede, horario y todo lo que debes saber

Por parte de las Fiestas de Octubre 2026, Lucha Libre AAA estará presentándose en el Auditorio Jalisco este 2 de octubre, con lo que se estará inaugurando el evento que finalizará el 2 de noviembre.
El evento estará contando además con las presentaciones a lo largo de octubre de Ha*Ash, Gloria Trevi, Kenia Os, Farruko y Carlos Rivera en el cierre. Además, también habrán artistas sorpresa.
Lucha Libre AAA en las Fiestas de Octubre el 2 de octubre
La AAA estará presente de manera gratuita para el acceso general, pero habrán opciones con costos desde los $210 pesos hasta los $470 pesos.
- Fecha y hora: 2 de octubre de 2026 a las 20:00 horas.
- Lugar: Auditorio Jalisco, Zapopan, Jalisco.
- Costo de entrada:
- Zona General: Gratuita.
- Plata: $210 pesos.
- Oro: $230 pesos.
- Preferente B: $350 pesos.
- Preferente A: $420 pesos.
- Diamante: $470 pesos.
- Cartelera anunciada:
- Lucha Estelar: Psycho Circus (Dave the Clown y Murder Clown) vs. Los Profanos (Chessman y Belcegor).
- Lucha semifinal: Aerostar, Drago y El Fiscal vs. Takuma, Nobu, Histeria.
- Segunda Lucha: Centella, Jessi Jackson y Andy Panda vs. Andrómeda, Dalys y Susi Love.
- Lucha Inicial: Galio y La Parkita vs. Mini Psycho Clown y La Parkita Negra.
Cartelera de las Fiestas de Octubre 2026 en el Auditorio Jalisco
- 2 de octubre: Lucha libre AAA (Inauguración)
- 3 de octubre: Ha*Ash
- 4 de octubre: Picus
- 5 de octubre: Horóscopos de Durango
- 6 de octubre: Arrolladora Banda El Limón
- 7 de octubre: La Fiebre Grupera de la Ke Buena
- 8 de octubre: Gloria Trevi
- 9 de octubre: Río Roma
- 10 de octubre: Final de Canta Jalisco Canta
- 11 de octubre: Mariano Barba
- 12 de octubre: Fiesta cumbiera (Hijos de Mike Laure y Sonora Kaliente)
- 13 de octubre: Cabaret VIP e invitada especial
- 14 de octubre: Kenia Os
- 15 de octubre: Artista Sorpresa
- 16 de octubre: Beto Cuevas / Caloncho
- 17 de octubre: Banda Pequeños Musical
- 18 de octubre: Adrián Uribe / Generación R
- 19 de octubre: Leonardo Aguilar
- 20 de octubre: Artista Sorpresa
- 21 de octubre: El Evento Retro de La Mejor F.M.
- 22 de octubre: Reik
- 23 de octubre: Revisiting Creedence
- 24 de octubre: Don Diablo Water Castle
- 25 de octubre: Lara Campos
- 26 de octubre: Los Hermanos Barba
- 27 de octubre: Farruko
- 28 de octubre: Artista Sorpresa
- 29 de octubre: Manuel Turizo
- 30 de octubre: Banda Cuisillos
- 31 de octubre: Mariachi Internacional CHG
- 1 de noviembre: El Tri
- 2 de noviembre: Carlos Rivera (Cierre oficial)