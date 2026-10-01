Lucha Libre AAA gratis este 2 de octubre: sede, horario y todo lo que debes saber

Lucha Libre AAA. CAMPECHE, CAMPECHE, 25ABRIL2026.- La noche de ayer, cientos de aficionados se dieron cita en el Campo de Softbol “20 de noviembre” para disfrutar de la función de Lucha Libre AAA Border. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM (Michael Balam Chan)

Por parte de las Fiestas de Octubre 2026, Lucha Libre AAA estará presentándose en el Auditorio Jalisco este 2 de octubre, con lo que se estará inaugurando el evento que finalizará el 2 de noviembre.

El evento estará contando además con las presentaciones a lo largo de octubre de Ha*Ash, Gloria Trevi, Kenia Os, Farruko y Carlos Rivera en el cierre. Además, también habrán artistas sorpresa.

Lucha Libre AAA en las Fiestas de Octubre el 2 de octubre

La AAA estará presente de manera gratuita para el acceso general, pero habrán opciones con costos desde los $210 pesos hasta los $470 pesos.

Fecha y hora: 2 de octubre de 2026 a las 20:00 horas.

2 de octubre de 2026 a las 20:00 horas. Lugar: Auditorio Jalisco, Zapopan, Jalisco.

Auditorio Jalisco, Zapopan, Jalisco. Costo de entrada:

Zona General: Gratuita.

Gratuita.

Plata: $210 pesos.

$210 pesos.

Oro: $230 pesos.

$230 pesos.

Preferente B: $350 pesos.

$350 pesos.

Preferente A: $420 pesos.

$420 pesos.

Diamante: $470 pesos.

$470 pesos. Cartelera anunciada:

Lucha Estelar: Psycho Circus (Dave the Clown y Murder Clown) vs. Los Profanos (Chessman y Belcegor).

Psycho Circus (Dave the Clown y Murder Clown) vs. Los Profanos (Chessman y Belcegor).

Lucha semifinal: Aerostar, Drago y El Fiscal vs. Takuma, Nobu, Histeria.

Aerostar, Drago y El Fiscal vs. Takuma, Nobu, Histeria.

Segunda Lucha: Centella, Jessi Jackson y Andy Panda vs. Andrómeda, Dalys y Susi Love.

Centella, Jessi Jackson y Andy Panda vs. Andrómeda, Dalys y Susi Love.

Lucha Inicial: Galio y La Parkita vs. Mini Psycho Clown y La Parkita Negra.

Cartelera de las Fiestas de Octubre 2026 en el Auditorio Jalisco