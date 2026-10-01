Deportes

Con motivo de las Fiestas de Octubre, la AAA se estará presentando este 2 de octubre en Jalisco

Lucha Libre AAA gratis este 2 de octubre: sede, horario y todo lo que debes saber

Por Daniel Carranza
Lucha Libre AAA. CAMPECHE, CAMPECHE, 25ABRIL2026.- La noche de ayer, cientos de aficionados se dieron cita en el Campo de Softbol “20 de noviembre” para disfrutar de la función de Lucha Libre AAA Border. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM (Michael Balam Chan)

Por parte de las Fiestas de Octubre 2026, Lucha Libre AAA estará presentándose en el Auditorio Jalisco este 2 de octubre, con lo que se estará inaugurando el evento que finalizará el 2 de noviembre.

El evento estará contando además con las presentaciones a lo largo de octubre de Ha*Ash, Gloria Trevi, Kenia Os, Farruko y Carlos Rivera en el cierre. Además, también habrán artistas sorpresa.

Lucha Libre AAA en las Fiestas de Octubre el 2 de octubre

La AAA estará presente de manera gratuita para el acceso general, pero habrán opciones con costos desde los $210 pesos hasta los $470 pesos.

  • Fecha y hora: 2 de octubre de 2026 a las 20:00 horas.
  • Lugar: Auditorio Jalisco, Zapopan, Jalisco.
  • Costo de entrada:
    • Zona General: Gratuita.
    • Plata: $210 pesos.
    • Oro: $230 pesos.
    • Preferente B: $350 pesos.
    • Preferente A: $420 pesos.
    • Diamante: $470 pesos.
  • Cartelera anunciada:
    • Lucha Estelar: Psycho Circus (Dave the Clown y Murder Clown) vs. Los Profanos (Chessman y Belcegor).
    • Lucha semifinal: Aerostar, Drago y El Fiscal vs. Takuma, Nobu, Histeria.
    • Segunda Lucha: Centella, Jessi Jackson y Andy Panda vs. Andrómeda, Dalys y Susi Love.
    • Lucha Inicial: Galio y La Parkita vs. Mini Psycho Clown y La Parkita Negra.

Cartelera de las Fiestas de Octubre 2026 en el Auditorio Jalisco

  • 2 de octubre: Lucha libre AAA (Inauguración)
  • 3 de octubre: Ha*Ash
  • 4 de octubre: Picus
  • 5 de octubre: Horóscopos de Durango
  • 6 de octubre: Arrolladora Banda El Limón
  • 7 de octubre: La Fiebre Grupera de la Ke Buena
  • 8 de octubre: Gloria Trevi
  • 9 de octubre: Río Roma
  • 10 de octubre: Final de Canta Jalisco Canta
  • 11 de octubre: Mariano Barba
  • 12 de octubre: Fiesta cumbiera (Hijos de Mike Laure y Sonora Kaliente)
  • 13 de octubre: Cabaret VIP e invitada especial
  • 14 de octubre: Kenia Os
  • 15 de octubre: Artista Sorpresa
  • 16 de octubre: Beto Cuevas / Caloncho
  • 17 de octubre: Banda Pequeños Musical
  • 18 de octubre: Adrián Uribe / Generación R
  • 19 de octubre: Leonardo Aguilar
  • 20 de octubre: Artista Sorpresa
  • 21 de octubre: El Evento Retro de La Mejor F.M.
  • 22 de octubre: Reik
  • 23 de octubre: Revisiting Creedence
  • 24 de octubre: Don Diablo Water Castle
  • 25 de octubre: Lara Campos
  • 26 de octubre: Los Hermanos Barba
  • 27 de octubre: Farruko
  • 28 de octubre: Artista Sorpresa
  • 29 de octubre: Manuel Turizo
  • 30 de octubre: Banda Cuisillos
  • 31 de octubre: Mariachi Internacional CHG
  • 1 de noviembre: El Tri
  • 2 de noviembre: Carlos Rivera (Cierre oficial)

Tendencias