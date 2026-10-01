Liverpool perfila oferta millonaria por Gil Mora: ¿Cuánto ofrecerá el equipo de la Premier League?

Gilberto Mora. Liverpool estaría dispuesto a ofrecer hasta 40 millones de euros por el jugador mexicano. (Cuartoscuro y Crónica Digital)

A sus 17 años, Gilberto Mora se ha convertido en uno de los nombres mexicanos más buscados en el mercado internacional. Sus actuaciones con Xolos y la Selección Mexicana, particularmente después de su participación en el Mundial de 2026, han provocado que algunos de los clubes más importantes de Europa sigan sus pasos.

Liverpool aparece ahora entre los equipos que buscan adelantarse en la carrera por el mediocampista ofensivo. De acuerdo con información de Football Insider, el conjunto de la Premier League estaría dispuesto a realizar un movimiento millonario para hacerse con los servicios del juvenil mexicano.

¿Cuánto ofrecería Liverpool por Gilberto Mora?

Los reportes señalan que la operación podría alcanzar los 40 millones de libras esterlinas, equivalentes a aproximadamente 53 millones de dólares y cerca de 970 millones de pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio.

Xolos de Tijuana, propietario de los derechos del jugador, pediría al menos 30 millones de libras para considerar su salida, aunque la competencia entre diferentes clubes europeos podría elevar considerablemente el precio final de la transferencia.

Sin embargo, las cantidades publicadas todavía presentan diferencias. TUDN, citando reportes de TEAMtalk y Football Insider, habla de una posible propuesta de 45 millones de dólares, mientras otros medios colocan la operación en hasta 40 millones de libras. Hasta el momento no existe confirmación oficial de Liverpool o Xolos sobre una propuesta formal.

Con esta cifra rumorada, Gil Mora terminaría por convertirse en el mexicano más caro de la historia, superando la cifra pagada por parte del Napoli por el “Chucky” Lozano en 2019, en su transferencia desde el PSV Eindhoven al conjunto italiano. En su momento, Lozano tuvo un coste de alrededor de 46 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 35 millones de libras.

¿Cuándo podría Gilberto Mora irse a Europa?

Existe todavía un factor importante: su edad. Gilberto Mora nació el 14 de octubre de 2008, por lo que alcanzará los 18 años este 14 de octubre de 2026. Hasta entonces, las restricciones de FIFA sobre transferencias internacionales de menores condicionan su posible incorporación a un equipo extranjero.

Aunque cumplir la mayoría de edad abrirá la puerta para concretar una transferencia internacional, eso no significa necesariamente que abandonará Tijuana durante el próximo mercado invernal.

Las fuentes citadas por Football Insider apuntan a que Xolos estaría dispuesto a dejarlo salir durante el verano de 2027, cuando el club considera que su valor podría encontrarse en uno de sus puntos más altos.

Liverpool no es el único interesado en Gil Mora

La carrera por el mexicano podría involucrar a algunos de los clubes más importantes del continente. Real Madrid, Barcelona y PSG aparecen entre los equipos que han sido relacionados con el futbolista, mientras otros reportes han mencionado también a Arsenal, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Borussia Dortmund, Benfica y Milan.

Liverpool, de hecho, lleva varios meses siguiendo al juvenil. Desde julio ya se reportaba que los Reds habían realizado contactos exploratorios para conocer las condiciones de una eventual operación, aunque desde entonces tampoco se había confirmado una oferta formal.

Así, los próximos meses podrían resultar decisivos para el futuro de Gilberto Mora. Los 40 millones de libras representan por ahora el techo que, según los reportes, podría alcanzar la operación y no una oferta oficial ya presentada por Liverpool. Si una cifra de esa magnitud termina concretándose, el juvenil de Xolos estaría ante una transferencia histórica para el futbol mexicano.