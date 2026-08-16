Scheffler arrasa en Memphis y toma impulso rumbo a la FedEx Cup

EL NÚMERO 1. Dominio absoluto en TPC Southwind. (Foto especial).

Scottie Scheffler confirmó su condición de mejor golfista del planeta al imponerse de manera aplastante en el FedEx St. Jude Championship, torneo disputado en el campo TPC Southwind, en Memphis, Tennessee. El estadounidense cerró la competencia con un acumulado de 263 golpes, 17 bajo par, para adjudicarse el primer evento de los playoffs de la FedEx Cup.

La victoria llegó con una diferencia de ocho impactos sobre el surcoreano Si Woo Kim, mientras que el estadounidense Sam Burns y el sueco Alex Noren compartieron la tercera posición a nueve golpes del campeón. El margen de ocho golpes representó la victoria más amplia registrada en la temporada 2026 del PGA Tour.

Segundo título del año y marca histórica

Para Scheffler, el triunfo significó su segundo campeonato de la campaña 2026, luego de haberse coronado previamente en The American Express durante enero. Además, alcanzó las 21 victorias en el PGA Tour, consolidando una trayectoria que ya incluye cuatro títulos de Grand Slam (majors) y múltiples temporadas consecutivas con más de un triunfo.

El texano tomó el control del torneo desde la segunda ronda, cuando igualó el récord de campo con una espectacular tarjeta de 61 golpes, desempeño que le permitió construir una ventaja que nunca estuvo en riesgo durante el fin de semana.

Scottie Scheffler ha ganado cuatro torneos major en su carrera dentro del PGA Tour.

Sus títulos de Grand Slam son:

Masters Tournament 2022

Masters Tournament 2024

PGA Championship 2025

The Open Championship 2026

Además, con su victoria en el FedEx St. Jude Championship 2026, Scheffler llegó a 21 triunfos en el PGA Tour, consolidándose como el número uno del mundo y uno de los jugadores más dominantes de su generación.

La FedEx Cup continúa

Tras su exhibición en Memphis, Scheffler llegará como principal favorito al BMW Championship, segundo torneo de los playoffs de la FedEx Cup, programado en el Bellerive Country Club de Missouri. Con esta victoria, el número uno mundial refuerza su liderato en la clasificación y da un paso importante en su búsqueda por conquistar la corona de la temporada del PGA Tour.