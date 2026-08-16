Tijuana vs Cruz Azul: horario, dónde ver, pronóstico y alineaciones de la Jornada 4 del Apertura 2026

Tijuana vs Cruz Azul Jornada 4 Tijuana y Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX.

La Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX pone frente a frente a dos equipos que buscan mantenerse en la zona alta de la clasificación, aunque llegan a este compromiso con sensaciones diferentes después de su participación en la Leagues Cup: Tijuana vs Cruz Azul.

El Estadio Caliente será nuevamente el escenario de un enfrentamiento entre dos clubes que ya protagonizaron partidos intensos durante los últimos torneos. El antecedente más reciente terminó con empate 1-1 en el Clausura 2026, mientras que Tijuana también consiguió resultados importantes como local ante los celestes.

Previa y pronóstico: ¿Cómo llegan Tijuana y Cruz Azul?

Los Xolos de Tijuana tuvieron una participación complicada en la Leagues Cup, torneo en el que no consiguieron sumar puntos y terminaron eliminados después de perder frente a Austin FC, San Diego FC y Portland Timbers, todos representantes de la MLS.

El panorama cambia cuando se habla del Apertura 2026 de la Liga MX. El equipo dirigido por Sebastián Abreu ha tenido un comienzo positivo y se mantiene invicto después de derrotar a Tigres y León, además de conseguir un empate sin goles frente a Atlético de San Luis en su compromiso más reciente.

Ahora, los fronterizos tendrán una prueba de mayor exigencia en el Estadio Caliente, donde recibirán a un Cruz Azul que busca recuperar confianza y retomar el buen paso con el que comenzó el campeonato.

Del otro lado, Cruz Azul tuvo un arranque favorable en el Apertura 2026, pero su buen ritmo se interrumpió antes de la pausa por la actividad internacional. La Máquina sufrió una derrota por 3-2 ante Atlante, resultado que significó su primer tropiezo del torneo.

A esto se suma la eliminación en la Leagues Cup 2026. Aunque el conjunto celeste consiguió victorias ante Philadelphia Union y NYC FC, no pudo completar su clasificación a los Cuartos de Final tras caer 2-1 frente a Chicago Fire en su último compromiso de la fase correspondiente.

¿A qué hora juegan Tijuana vs Cruz Azul?

El partido Tijuana vs Cruz Azul de la Jornada 4 del Apertura 2026 está programado para este domingo 16 de agosto de 2026.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que en Tijuana el silbatazo inicial será a las 20:00 horas, tiempo local.

El escenario será el Estadio Caliente, casa de los Xolos.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Tijuana vs Cruz Azul?

Los aficionados que quieran seguir el encuentro entre Xolos y La Máquina podrán hacerlo mediante la señal de FOX y FOX One.

Alineaciones probables Tijuana vs Cruz Azul

Alineación de Cruz Azul

Kevin Mier

Jeremy Márquez

Alan Montes

Chiquete Orozco

Omar Campos

Erik Lira

Agustín Palavecino

Carlos Rodríguez

José Paradela

Luka Romero

Christian Ebere

Alineación de Xolos

José Rodríguez

Rafael Fernández

Jackson Porozo

Jesús Gómez

Pablo Ortiz

Ivan Olmeda

Ramiro Arciga

Gilberto Mora

Frank Boya

Adonis Preciado

Diego Abreu

VAMOS POR LA VICTORIA 💙🚂 pic.twitter.com/XAlAZdN8Rb — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 17, 2026