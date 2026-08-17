Maratón León Valladolid 450 espera cifra récord de participantes en su edición 46

BOLSA MILLONARIA. Además, informó que la competencia ofrecerá una bolsa de premiación de 1 millón 200 mil pesos, con premios de hasta 80 mil pesos para los ganadores absolutos del maratón.

León se prepara para vivir una de sus mayores celebraciones deportivas con la edición 46 del Maratón León Valladolid 450, que reunirá a corredores de 29 estados de la República y nueve países, una cifra récord que consolida a la prueba entre las más importantes de México.

Durante la presentación oficial de la playera y las medallas conmemorativas, la presidenta municipal Ale Gutiérrez destacó la importancia de esta competencia, que forma parte de los festejos por los 450 años de la fundación de León y que se celebrará del 18 al 20 de septiembre.

“Gracias a cada uno que decide correr y a quienes dejaron huella en la historia de León”, expresó la alcaldesa, al reconocer el legado de generaciones de deportistas que han contribuido a consolidar esta tradición.

Un evento de alcance nacional e internacional

La competencia contempla las distancias de 10, 21 y 42 kilómetros, con salida en las instalaciones de la Feria de León. Se espera la participación de más de 15 mil personas entre corredores y acompañantes, lo que generaría una derrama económica estimada de entre 20 y 22 millones de pesos para la ciudad.

Las actividades comenzarán el 18 de septiembre con la Expo Deportiva Maratón León 450 Valladolid 2026, mientras que el sábado se realizarán el Campeonato Juvenil de Pista y una carrera infantil nocturna.

León fortalece su identidad deportiva

El director general de COMUDE León, Isaac Piña Valdivia, aseguró que la organización se encuentra lista para recibir a los atletas y destacó el respaldo de la administración municipal al deporte mediante inversiones históricas en infraestructura y becas.

Además, informó que la competencia ofrecerá una bolsa de premiación de 1 millón 200 mil pesos, con premios de hasta 80 mil pesos para los ganadores absolutos del maratón.

Por su parte, Alberto Granja, gerente de marketing de Valladolid Caja Financiera, destacó que León se ha convertido en una referencia nacional para la organización de eventos deportivos. Para esta edición, los participantes recibirán uno de los paquetes de corredor más completos del país, que incluirá playera oficial, medalla, calcetas, compresores y un rompevientos especial por el aniversario 450 de la ciudad.

La seguridad del evento estará a cargo de un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, con apoyo de Protección Civil y servicios médicos durante todo el recorrido.