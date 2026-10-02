Sergio Pérez tuvo un viernes complicado en el trazado de Sepang, Malasia

Nada le funcionó a Cadillac. El desgaste de los neumáticos en el trazado malasio es uno de los temas de conversación por el desafío que presenta el rugoso asfalto de Sepang. (Foto especia)

El piloto mexicano Sergio Pérez no tuvo la jornada esperada en el viernes de practicas libres del Gran Premio de Bahréin que se está celebrando en el trazado de Sepang, Malasia. Finalizó en el sitio 21 en el segundo entrenamiento y 22 en el primero.

En la segunda sesión terminó por delante de Franco Colapinto, cuyo foco de trabajo estuvo puesto completamente en el ritmo de carrera.

‘Checo’ Pérez terminó el primer día en el circuito de Sepang a siete décimas y media de Bottas en su rendimiento en la segunda práctica libre, aunque tuvo una explicación para ello.

“Probamos algo muy radical de nuestro lado para intentar controlar la degradación de los neumáticos, pero básicamente nos salió mal y ahora simplemente tenemos que volver atrás e intentar encontrar un mejor compromiso”, señaló.

El desgaste de los neumáticos en el trazado de Malasia ha sido uno de los grandes temas de conversación del viernes ante el desafío que presenta el rugoso asfalto de Sepang.

“Es muy diferente. Coches muy diferentes. Pero el desgaste del circuito... es como si Pirelli hubiera hecho el asfalto. Es increíble”, dijo Pérez sobre el regreso de la F1 a Malasia por primera vez desde 2017.

“Obviamente no ha habido mucha actividad aquí últimamente, pero sí, creo que va a ser una carrera muy interesante, con mucha degradación y muchas paradas. Así que sí, será una carrera desafiante”.

Las altas temperaturas también se harán presentes

Sin embargo, el reto no estará solo en controlar la degradación de los neumáticos, ya que las altas temperaturas también pondrán a prueba a pilotos y máquinas en el Gran Premio de Bahréin que se corre en Malasia.

“Creo que será una carrera muy exigente para los coches y, obviamente, también para los pilotos”, dijo Pérez a raíz del calor.

El asfalto se empezó a desintegrar en los ensayos

El circuito de Sepang demostró ser difícil de dominar. Oscar Piastri ya había indicado el jueves que el asfalto de “papel de lija” provocaría una alta degradación de los neumáticos.

Sin embargo, las condiciones fueron aún más duras de lo esperado, ya que el circuito de 5,35 km empezó a desintegrarse durante los entrenamientos, y los organizadores enviaron camiones barredores después de la FP2 para retirar piedras de la superficie.

El proveedor de neumáticos de la F1, Pirelli, reveló que las tandas a una vuelta del viernes fueron hasta 4,5 segundos más lentas de lo que habían previsto sus simulaciones de clasificación debido a la rugosidad y al menor nivel de agarre disponible.

“Las condiciones no eran realmente buenas, el asfalto se estaba desintegrando”, explicó el ingeniero jefe de Pirelli, Simone Berra. “Tenemos algunas piedras saliendo y la FIA limpió la pista con la barredora varias veces.

“El asfalto se está degradando bastante rápido, incluso durante la sesión, así que es algo que no está realmente bajo control en este momento.