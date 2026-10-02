Carlos Ortiz volverá a competir en el Abierto de Australia

Torneo del DP World Tour. Carlos Ortiz tiene una cita en el Abierto de Australia en diciembre próximo (Foto especial)

El mexicano Carlos Ortiz es uno de los tres golfistas latinos que fueron invitados a participar en el Abierto de Australia, torneo a disputarse del 3 al 6 de diciembre próximo en el Royal Melbourne Golf Club.

Además del tapatío también competirán el chileno Joaquín Niemann, campeón del Abierto de Australia en 2023 y el colombiano Sebastián Muñoz.

Los tres golfistas latinos forman parte del equipo Torque GC en LIV Golf, del que también es integrante el mexicano Abraham Ancer, pero no está entre los invitados esta vez. El tamaulipeco conquistó ese torneo en 2018 en el campo The Lakes.

En la edición 2025 del Abierto de Australia Carlos Ortiz terminó en un empate al octavo sitio, mientras Abraham Ancer en el T30. El campeón de esa edición fue el danés Rasmus Neergaard-Petersen.

Golfistas LIV aprovechan las oportunidades

El próximo Abierto de Australia es una buena oportunidad para que Ortiz, Niemann y Muñoz se mantengan activos en un torneo de alto nivel competitivo. Toda vez que existe incertidumbre sobre el nuevo formato de cómo continuará LIV Golf en la próxima temporada tras el retiro del fondo de PIF Saudí en esa gira en 2026.

El tapatío Ortiz tiene acción esta semana en el torneo Alfred Dunhill Links Championship que se juega en Escocia y Muñoz no han tenido acción desde que finalizó la temporada LIV Golf el pasado mes de agosto en Indianápolis.

Joaquín Niemann tuvo la oportunidad de competir en el Abierto de Irlanda, torneo del DP World Tour en el que terminó en un empate al segundo sitio con el estadounidense Patrick Reed.