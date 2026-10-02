Liga MX Femenil: Partidos y horarios de la Jornada 10 del Apertura 2026 este viernes 2 de octubre

La Liga MX Femenil iniciará la Jornada 10 del Apertura 2026 este viernes 2 de octubre, por lo que para este día se tienen previstos tres partidos, donde uno de sus principales atractivos es que se disputará entre Rayadas y América, ya que las jugadoras buscarán permanecer en lo alto de la clasificación.
¿Qué partidos de la Liga MX Femenil habrá hoy viernes 2 de octubre?
La Jornada 10 de la Liga MX Femenil iniciará este viernes 2 de octubre con el partido de Santos Laguna contra Puebla a las 17:00 horas. Después se disputará un partido entre Pumas y Tigres, el cual está programado que empiece a las 19:00 horas, mientras que el último partido del día será Rayadas versus América a las 21:00.
- Torneo: Liga MX Femenil - Apertura 2026
- Jornada: 10
- Fecha: Viernes 2 de octubre de 2026
- Partidos: Santos Laguna vs. Puebla FC / Pumas vs. Tigres UANL / Monterrey - América
- Transmisión: Canal de YouTube de la Liga MX Femenil, Canal 9, Tubi y Fox ONE
Los partidos están distribuidos de tal manera que las y los aficionados no se pierdan de uno solo.
¿Dónde y a qué hora ver los partidos de la Liga MX femenil hoy, viernes 2 de octubre?
Para ver la Jornada 10 del Apertura 2026, las y los espectadores tendrán distintas opciones para disfrutar de los encuentros de esta semana, ya que los partidos serán transmitidos por distintas plataformas y canales.
Santos Laguna vs. Puebla
- Horario: Viernes 2 de octubre, a las 17:00 horas.
- Transmisión: Tubi, Fox ONE
Pumas vs. Tigres
- Horario: Viernes 2 de octubre, a las 19:00 horas.
- Transmisión: YouTube Liga MX Femenil, Canal 9
Rayadas de Monterrey vs. América
- Horario: Viernes 2 de octubre, a las 21:00 horas.
- Transmisión: YouTube Liga MX Femenil, Canal 9
📊💥 ¡ASÍ QUEDARON LAS #TablasDeGrupos!— Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) September 29, 2026
Nueve jornadas disputadas y la cima sigue en juego.
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