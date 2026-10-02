FIFA desglosa análisis táctico de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y explica quiénes fueron los jugadores clave del ‘Tricolor’

Informe de FIFA sobre el Mundial La Selección de México es una de las analizadas en el reporte. (FIFA)

La FIFA ha publicado un reporte analizando algunas de las tendencias de juego que tuvieron un papel importante durante el pasado Mundial 2026 y cómo algunos equipos las informaron. México es uno de los casos estudiados.

¿Qué dice el informe de la FIFA sobre el rendimiento de México en el Mundial?

El Grupo de Estudio Técnico de la FIFA (GET) y el Departamento de Perspectivas del Rendimiento Futbolístico del organismo analizaron los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026. El estudio revisa horas de video para determinar cuáles fueron las tendencias que resultaron decisivas en determinar los resultados del torneo. Algunos de los aspectos que destacaron fueron los siguientes.

Elaboración del juego con una defensa de tres.

Intercambios de posiciones en las bandas.

Utilización de los carriles interiores.

Progresión mediante jugadores específicos.

Presión alta.

Presión tras pérdida.

Bloques defensivos.

Transiciones ofensivas.

Evolución del rol de los guardametas.

Dejando esto en claro, la FIFA colocó el conjunto mexicano como un buen ejemplo de intercambios de posiciones en las bandas. Es decir que demostraron como la cooperación entre defensas y delanteros abiertos que se movían en el interior y exterior de la cancha, en vez de mantenerse en posiciones fijas, ayudó a fabricar oportunidades de ataque.

Los jugadores que pone como ejemplo de esta estrategia son Julián Quiñones y Roberto Alvarado. El estudio afirma que México logró construir oportunidades en la banda izquierda con la frecuente rotación entre Quiñones y Jesús Gallardo. Mientras el número 16 se movía hacia el interior, Gallardo ocupaba el espacio en la banda que su compañero dejaba para llevar a cabo rebases que con frecuencia producía oportunidades de ataque por el lado izquierdo.

En la banda derecha, Roberto Alvarado permanecía en una posición amplia, en vez de acercarse al balón, para extender la defensiva del otro equipo. Así, tanto creaba espacio al interior como también permanecía en una posición en que podía recibir de manera aislada. Esta configuración, según el estudio, le permitió al Tricolor poder cambiar el juego de lado cuando fuera necesario.

Otros ejemplos que la FIFA analiza con respecto al buen uso de las bandas fue el de Canadá y el del campeón del torneo España.