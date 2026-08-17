¿Qué dijo Santiago Domínguez sobre Cruz Azul Femenil? Tunden en redes al influencer por comentarios misóginos El creador de contenido es criticado por realizar comentarios misóginos contra las jugadoras del Cruz Azul Femenil después de que estas perdieran (@AzulFemenil y @sant.dominguez_)

El creador de contenido Santiago Domínguez es criticado en redes sociales tras realizar comentarios misóginos contra las jugadoras de Cruz Azul Femenil después de que perdieran contra el América.

El pasado 8 de agosto, el Cruz Azul Femenil se enfrentó al América durante la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, donde Las Celestes perdieron con un marcador de 10-0.

El resultado de La Máquina rápidamente levantó la crítica de los aficionados, quienes no estaban conformes con el resultado. Sin embargo, recientemente el enfrentamiento volvió a formar parte de la conversación después de que se viralizara el fragmento del podcast del creador de contenido Santiago Domínguez, donde realiza comentarios misóginos hacia las jugadoras del Cruz Azul.

¿Qué dijo Santiago Domínguez sobre las jugadoras de Cruz Azul Femenil?

Los comentarios por los que es criticado Santiago Domínguez fueron realizados en el podcast Pláticas del Mal, en el cual participa junto con Mike “Máquina del Mal” y Criss Ángel “Babuino”.

En el fragmento viralizado, Santiago Domínguez, además de criticar el resultado del partido, comienza a insultar a las jugadoras para, finalmente, sugerir que deberían despedirlas para que busquen otras alternativas laborales, relacionadas con el trabajo sexual.

“No sean hijas de put*, que para eso les pagan, futbolistas de mierd* (...) A mí me vale verg* el futbol femenil, no lo consumo (...) no me afecta en mi día a día, pero para la institución es una mancha, una falta de respeto, fue una mamad*, estas pendej*s no representan a Cruz Azul y deberían correrlas a todas (...) De hecho, deberían mandarlas a un table dance a ver si les va mejor a las pendej*s en lugar de ser futbolistas”, fueron los comentarios hechos por el creador de contenido.

¿Qué dijo la Liga MX Femenil sobre los comentarios de Santiago Domínguez?

El fragmento del podcast donde Santiago Domínguez realiza comentarios misóginos hacia las jugadoras del Cruz Azul rápidamente se viralizó, por lo que tanto la Liga BBVA Femenil como la directiva de Cruz Azul Femenil se posicionaron al respecto.

La Liga BBVA Femenil, antes conocida como Liga MX Femenil, lanzó un comunicado reprobando la violencia digital y las discriminaciones que denigren a las futbolistas:

“La crítica deportiva tiene un lugar en el futbol. La violencia y la denigración no. (…) Porque detrás de cada camiseta hay mujeres que trabajan, compiten y han dedicado años de esfuerzo para construir su lugar en el futbol."

Por su parte, la directiva de Cruz Azul Femenil, Mafer Pons, respondió a un video realizado por la creadora de contenido Alejandra Zavala, quien ayudó a viralizar el fragmento, respaldando a las jugadoras.

“Las palabras vertidas por esta persona son absolutamente inadmisibles. No solo resultan ofensivas y denigrantes hacia nuestras jugadoras y hacia las mujeres que forman parte del fútbol, sino que reflejan una profunda ignorancia respecto al camino que tantas mujeres han construido para ganarse un lugar en este deporte”, fue parte del comentario de Mafer Pons.

Del mismo modo, la Secretaría de las Mujeres también emitió un comunicado al respecto, condenando los comentarios realizados por Santiago Domínguez.

“La descalificación, sexualización y violencia por razón de género no deben normalizarse en redes sociales ni en ningún espacio de comunicación. La libertad de expresión no está por encima del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.”

La #SecretaríaDeLasMujeres condena la violencia digital y las expresiones discriminatorias dirigidas contra las futbolistas del #CruzAzulFemenil.



La descalificación, sexualización y violencia por razón de género no deben normalizarse en redes sociales ni en ningún espacio de… pic.twitter.com/wLxKYHwxbu — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) August 18, 2026

¿Quién es Santiago Domínguez?

Santiago Domínguez es un aficionado del Cruz Azul y creador de contenido que se dedica principalmente a hablar sobre fútbol, conocido por su participación en el podcast Pláticas del Mal.

Hasta el momento de la publicación de la nota, el creador de contenido no ha realizado ningún comentario relacionado con la polémica del fragmento viralizado.