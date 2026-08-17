Santos vs Monterrey Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Rayadas en la Liga MX Femenil

Santos vs Monterrey Femenil Rayadas busca su tercer triunfo consecutivo en la Liga MX Femenil (Crónica Digital)

Santos Femenil y Rayadas de Monterrey se enfrentan este lunes 17 de agosto en el cierre de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil en el Estadio TSM Corona. A continuación, te contamos todos los detalles del partido de hoy: horario y dónde ver en vivo

Monterrey llega con paso perfecto después de sus dos primeras apariciones en el torneo del futbol femenil mexicano.

Previa y pronóstico Santos vs. Monterrey Femenil: partido de la jornada 3 de la Liga MX Femenil

Las dirigidas por Amandine Miquel nunca han perdido frente a Santos en la historia de la Liga MX Femenil. El conjunto regiomontano buscará extender esa racha y alcanzar su victoria número 20 ante las Guerreras.

Las Rayadas parten como favoritas por los resultados que han conseguido durante el arranque del Apertura 2026, suman seis puntos después de derrotar 1-2 a Tijuana en la primera jornada y superar 3-1 al Atlante en el Estadio BBVA en la segunda fecha.

El triunfo frente al conjunto azulgrana tuvo como protagonistas a Diana García, Lucía García y Valeria del Campo, quienes marcaron los goles del equipo dirigido por Amandine Miquel.

Santos, por su parte, llega con un inicio irregular. En la Jornada 1 cayó 0-3 frente al América, pero respondió en su siguiente compromiso con una victoria 1-2 como visitante ante Querétaro.

¿A qué hora juegan Santos vs. Monterrey Femenil hoy?

El partido de Rayadas inicia a las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Santos vs. Rayadas?

El encuentro entre Santos y Monterrey Femenil podrá seguirse en vivo mediante opciones de streaming. La transmisión estará disponible a través de FOX One y Tubi México.

Alineaciones probables Santos vs. Monterrey Femenil

Para este compromiso, la posible alineación de Rayadas está integrada por Paola Manrique; Alejandra Lua, Daniela Monroy, Daiane Medeiros y Samantha Simental; Valeria del Campo, Diana García, Sofía Martínez y Marcela Restrepo; Sara Ortíz y Jermaine Seoposenwe.

Alineación probable de Santos Femenil: Kathya Mendoza, Sasha Pickard, Laveni Vaka, Kimberli Gómez, Carol Soto, Yessenia Novella, Domenica Rodríguez, Samantha Calvillo, Sandra Nabweteme, Ariatna Dorantes e Ivonne González.