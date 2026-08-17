Pequeñas Ligas 2026 Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2026: ¿Cuándo juega México? (Instagram: (@ligaspequenasdemexico))

La serie mundial de las Pequeñas Ligas 2026 arranca y la Liga Municipal de Tijuana será la encargada de portar los colores de México en esta edición.

Tras superar el torneo nacional con marca de 7-1, la escuadra fronteriza dirigida por Francisco Fimbres viaja a Estados Unidos con la meta de pelear por el título internacional del torneo de baseball.

¿Cuándo juega la Liga Pequeña de México en Pensilvania?

La Liga Municipal de Tijuana disputará su primer encuentro oficial del torneo internacional el jueves 20 de agosto de 2026.

Esta fecha marcará la apertura de la participación mexicana en la llave internacional del evento deportivo de baseball.

¿A qué hora ver el partido de debut?

El canto de “playball” para el conjunto de Tijuana está programado para escucharse a las 10:00 horas (tiempo del centro de México).

Se recomienda a los aficionados estar al pendiente de la transmisión desde minutos antes del arranque.

¿Quién es el primer rival de la novena mexicana?

El equipo tijuanense se medirá en la jornada inaugural contra el La Liga representativa de Australia. Ambos planteles buscarán dar el primer paso con el pie derecho dentro del cuadro de eliminación del torneo.

¿Dónde se realiza la Serie Mundial de Ligas Pequeñas?

Las acciones del campeonato se llevarán a cabo en los complejos deportivos de Williamsport, Pensilvania, recinto tradicional que año con año alberga el evento cumbre del beisbol para categorías menores.

¿Dónde ver en vivo el partido de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2026?

Para no perderte este encuentro entre el conjunto de Tijuana y el conjunto de Australia, la transmisión será por medio de televisión de paga, a través de los canales de ESPN, ESPN2 y ABC.

Asimismo, el partido podrá seguirse en vivo por la plataforma de streaming Disney+.

El objetivo del equipo tijuanense

Bajo la dirección técnica de Francisco Fimbres, el equipo mexicano viaja a territorio estadounidense tras completar un riguroso proceso de preparación física, entrenamiento táctico y consolidación de grupo.

La meta principal de la escuadra no se limita a la vivencia del evento, sino a avanzar ronda tras ronda para pelear por los primeros puestos del campeonato mundial de baseball.