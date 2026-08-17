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Conoce dónde ver el Necaxa vs. León en vivo y más detalles sobre este enfrentamiento

¿Va por TV abierta Necaxa vs León? Horario y transmisión del partido de la Liga MX

Por Celeste Román Marañón
necaxa vs. león
¿Va por TV abierta Necaxa vs León? Horario y transmisión del partido de la Liga MX Conoce dónde ver el Necaxa vs. León en vivo y más detalles sobre este enfrentamiento (Unsplash)

Continúa la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX; conoce dónde y a qué hora ver el partido de hoy entre Necaxa y León.

El Club León llega al enfrentamiento de esta tarde tras ganar sus tres encuentros en la Leagues Cup 2026, venciendo a Inter Miami, Orlando City y Nashville. No obstante, en el Apertura 2026 solo ha ganado uno de tres enfrentamientos, perdiendo ante Atlas y Tijuana.

Por su parte, el Necaxa se presenta al partido de hoy tras ganar uno de los tres enfrentamientos del torneo contra la MLS, donde venció al New York City FC 2-1, y con dos de tres partidos ganados en el Apertura 2026, donde perdió ante Toluca con un marcador de 3-1.

¿A qué hora empieza el partido de Necaxa vs. León?

El partido de Necaxa vs. León se llevará a cabo este lunes 17 de agosto, siendo uno de los últimos enfrentamientos de la Jornada 4 del torneo Apertura 2026.

El Necaxa vs. Club León dará inicio a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Victoria.

¿Dónde ver en vivo el Necaxa vs. León?

En esta ocasión podrás ver en vivo el partido de Necaxa vs. León a través del canal de paga Fox y la plataforma de streaming Fox One; por lo que este enfrentamiento no será transmitido en TV abierta.

Posibles alineaciones: Así saldrían Necaxa y León

Aunque aún no se han dado a conocer cuáles serán las alineaciones de esta noche, aquí te compartimos cuáles podrían ser las posiciones del partido de hoy:

Necaxa: Emilio Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros, Alejandro Mayorga, Pedro Pedraza, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Kayky Naves, Javier Ruiz, Julián Carranza y Luis Jiménez.

Club León: Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan José Guevara, Sebastián Vegas, José Rodríguez, Jordi Cortizo, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría, Sebastián Santos, Daniel Arcilla y Óscar García.

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