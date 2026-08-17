¿Va por TV abierta Necaxa vs León? Horario y transmisión del partido de la Liga MX

Continúa la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX; conoce dónde y a qué hora ver el partido de hoy entre Necaxa y León.
El Club León llega al enfrentamiento de esta tarde tras ganar sus tres encuentros en la Leagues Cup 2026, venciendo a Inter Miami, Orlando City y Nashville. No obstante, en el Apertura 2026 solo ha ganado uno de tres enfrentamientos, perdiendo ante Atlas y Tijuana.
Por su parte, el Necaxa se presenta al partido de hoy tras ganar uno de los tres enfrentamientos del torneo contra la MLS, donde venció al New York City FC 2-1, y con dos de tres partidos ganados en el Apertura 2026, donde perdió ante Toluca con un marcador de 3-1.
¿A qué hora empieza el partido de Necaxa vs. León?
El partido de Necaxa vs. León se llevará a cabo este lunes 17 de agosto, siendo uno de los últimos enfrentamientos de la Jornada 4 del torneo Apertura 2026.
El Necaxa vs. Club León dará inicio a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Victoria.
¿Dónde ver en vivo el Necaxa vs. León?
En esta ocasión podrás ver en vivo el partido de Necaxa vs. León a través del canal de paga Fox y la plataforma de streaming Fox One; por lo que este enfrentamiento no será transmitido en TV abierta.
Posibles alineaciones: Así saldrían Necaxa y León
Aunque aún no se han dado a conocer cuáles serán las alineaciones de esta noche, aquí te compartimos cuáles podrían ser las posiciones del partido de hoy:
Necaxa: Emilio Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros, Alejandro Mayorga, Pedro Pedraza, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Kayky Naves, Javier Ruiz, Julián Carranza y Luis Jiménez.
Club León: Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan José Guevara, Sebastián Vegas, José Rodríguez, Jordi Cortizo, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría, Sebastián Santos, Daniel Arcilla y Óscar García.
Rayo, mi buen amigo, te veo esta noche en el 🏟️ Victoria. #NECvsLEO | #HastaElAlmaGrita ⚡️— Club Necaxa (@ClubNecaxa) August 17, 2026
📺 @somos_FOX pic.twitter.com/mbKxy1huSJ