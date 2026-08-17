WWE en México 2026: luchadores confirmados para Smackdown y Raw La WWE regresará a México después de 15 años; conoce quiénes son los luchadores confirmados y el costo de los boletos (WWE)

Después de 15 años, la WWE regresa a México en el mes de septiembre con sus dos programas principales: SmackDown y Raw. Conoce todos los detalles, desde la cartelera confirmada hasta las fechas y el costo de los boletos.

La gira de la WWE en México en septiembre, además de traer sus dos icónicos programas, SmackDown y Raw, también tendrá paradas en Monterrey y Guadalajara.

¿Cuándo viene la WWE a México?

La Arena Ciudad de México será testigo del regreso de la WWE a tierras mexicanas el próximo 11 y 14 de septiembre para los shows de SmackDown y Raw.

Como es común, el viernes 11 de septiembre se llevará a cabo el conocido Friday Night SmackDown, mientras que el lunes 14 de septiembre tendrá lugar el Monday Night Raw.

Cartelera confirmada: ¿Qué luchadores de RAW y SmackDown vienen a México en 2026?

A menos de un mes de que se lleven a cabo las funciones de la WWE en México, la empresa ha anunciado cuáles son algunos de los luchadores que se presentarán:

RAW

Campeón mundial de peso pesado: Roman Reigns

Campeona mundial femenil: Liv Morgan

Campeón intercontinental: Chad Gable

Seth Rollins “The Vision”

Oba Femi

The Usos y Jacob Fatu

LA Knight

Penta

Je´Von Evans

SmackDown

Campeón indiscutible de la WWE: CM Punk

Campeones en parejas de la WWE: Damian Priest y R-Truth

Fatal Influence

Cody Rhodes

Randy Orton

GUNTHER

Kevin Owens

Trick Williams

Sami Zayn

Jade Cargill

Charlotte Flair

Cabe señalar que la WWE informó que los participantes anunciados se encuentran sujetos a cambios y que más luchadores serán confirmados próximamente.

¿Cuánto cuestan los boletos para la WWE en México en 2026?

De acuerdo con SuperBoletos, la empresa encargada de la venta de las entradas al evento, para cada uno de los shows (RAW y SmackDown) el costo de los boletos va de $1,255 a $34,880.

Actualmente, los boletos para RAW y SmackDown de la WWE en México ya se encuentran a la venta y puedes adquirirlos en línea o en la app de Superfan.