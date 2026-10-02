La piel es memoria con poros.

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La piel es el archivo más indiscreto del cuerpo

No estoy seguro de que exista. Sospecho que es apenas el acuerdo al que llegamos el mundo y yo para tocarnos sin desaparecer uno dentro del otro.

Uno cree que vive por dentro, en esa oficina ruidosa llamada conciencia. Cree que la biografía ocurre en la cabeza, en las decisiones, en los recuerdos, en las frases que dijo con una seguridad que ahora da vergüenza. Qué vanidad tan encerrada. El cuerpo escribe también por fuera. Y la piel, que parecía simple envoltura, resulta ser una página que no se puede cerrar.

Ella recuerda el sol que abusó de nuestra confianza. La herida que cerró, pero no olvidó. La inflamación que dejó aviso. La caricia que no aparece en ningún expediente. El golpe que se volvió color. La cicatriz que cambió de oficio: primero accidente, luego marca, después historia.

La piel es frontera, archivo y alarma.

Tiene una tarea imposible: separarnos del mundo y, al mismo tiempo, permitir que el mundo nos toque. Qué empleo tan contradictorio. Es muralla y puente. Protege, pero se ruboriza. Calla, pero se eriza. La piel nunca aprendió a mentir del todo; apenas aprendió cosmética, que es otra forma de literatura fantástica.

Por eso el rostro envejece antes de pedir permiso. Por eso las manos confiesan trabajos. Por eso los pies conocen caminos que la memoria niega.

La piel no opina.

Registra.

Compruébelo: usted no recuerda el verano de sus doce años, pero su hombro sí.

El sudor es una firma vulgar

La actividad física despierta a la piel de su empleo decorativo.

Un cuerpo que se mueve cambia de clima. La piel se vuelve termómetro, ventilador, frontera en turno de emergencia. Suda para que no nos quememos por dentro. Se enrojece, se enfría, se tensa, se abre al aire. Mientras la cabeza presume voluntad, la piel hace mantenimiento.

El sudor es una firma vulgar de estar vivo.

Y digo vulgar con respeto. El sudor tiene mala educación: huele, mancha, incomoda, arruina camisas, cancela elegancias. Por eso conviene. Impide que la salud se vuelva demasiado fina, demasiado de revista, demasiado de persona que habla del bienestar sin haber subido una escalera.

El sedentario suele ver el sudor como desperfecto. El atleta lo entiende mejor. Para el corredor es tinta. Para el ciclista, sal. Para el nadador, una paradoja íntima: sudar dentro del agua, ese secreto que nadie aplaude. Para quien vuelve a caminar después de años quieto, la primera gota de sudor puede ser una insurrección política: el cuerpo dejó de ser colonia de la silla.

La piel del que se mueve no es necesariamente más bella. Esa palabra ha cometido demasiados delitos. Pero quizá es una piel más informada. Sabe de aire, roce, temperatura, polvo, frío, sol, esfuerzo. Una piel que nunca sale al mundo conserva limpieza, sí, pero pierde argumento.

El cuerpo no fue diseñado para vivir plastificado.

La cicatriz no olvida: administra

Toda piel guarda una pequeña biblioteca de daños.

Las cicatrices visibles tienen cierta honestidad. Dicen: aquí pasó algo y no terminó de irse. Una caída en bicicleta. Una operación. Una quemadura. Una infancia con mala puntería. Una torpeza. Una violencia. Una supervivencia.

La cicatriz es memoria que ya no sangra.

También hay pieles que recuerdan descuidos: demasiado sol, poco sueño, mala alimentación, inflamación, alcohol, estrés instalado en la cara, años de ceño fruncido, como quien entrenó para sospechar del mundo. El cuerpo tiene pésima ortografía, pero escribe. Y cuando no lo leemos por dentro, empieza a subrayar por fuera.

La piel lo lee a uno

La industria promete borrar la edad. Qué grosería. Borrar la edad sería borrar testigos. Desconfíe de toda promesa que quiera quitarle años a la piel; muchas veces quiere quitarle también vida a la biografía. La piel no está para negar el tiempo, sino para llevarlo con mejor conversación.

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Moverse ayuda por una razón menos estética y más profunda: vuelve a poner la piel en contacto con el mundo. Aire en la cara. Sol con prudencia. Sudor en la espalda. Ropa contra el cuerpo. Suelo bajo los pies. Frío, calor, agua, polvo, cansancio.

Eso también es salud: recordar que somos un animal completo tratando de vivir con cierto estilo, no una mente que administra un envase.

La piel es memoria con poros.

Y tal vez por eso conmueve: escribe afuera lo que la vida no alcanzó a decirnos adentro. Uno no lee su piel; la piel lo lee a uno.