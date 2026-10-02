Francia vs Italia: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver en vivo la UEFA Nations League

Francia vs Italia | UEFA Nations League Las dos selecciones disputan su tercer partido de la fase de grupos en esta Liga de Naciones de la UEFA.

La Liga de Naciones de Europa continúa el día de hoy con uno de sus partidos más esperados. Francia busca afianzarse en el liderato de grupo durante esta Fecha FIFA y dar un paso al frente. El cuadro galo quiere volver a ganar este certamen y reafirmarse como una de las potencias del viejo continente rumbo a las clasificatorias de la Eurocopa del 2028. Por su parte, Italia llega con sed de revancha. Los ‘azzurri’ siguen con el mal sabor de boca de haberse quedado fuera de la última Copa del Mundo y quieren que su proyecto empiece a conseguir logros.

Luego de casi tres jornadas completas disputadas, Portugal y España se mantienen como los únicos equipos que marchan con paso perfecto. Ahora, Francia busca ser el tercero e hilar su tercera victoria en uno de los grupos más parejos y competidos que tiene esta Liga de Naciones de la UEFA. Sólo los dos mejores de cada grupo podrán avanzar a la siguiente ronda, mientras que el resto correrá el riesgo de descender. Por eso, esta Fecha FIFA de septiembre-octubre será fundamental.

𝐋𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐮 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🏟️💙



Après un an et demi, les Bleus retrouvent leur jardin pour un choc face à l’Italie 🇮🇹



RDV à 20h45 sur TF1 pour notre 3e match de Ligue des Nations, avec la première de Zinédine Zidane à domicile en tant que… pic.twitter.com/7xfttUZJnD — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 2, 2026

¿A qué hora inicia el Francia vs Italia? | UEFA Nations League

12:45 horas (CDMX)

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Previa del Francia vs Italia | UEFA Nations League

En uno de los duelos más esperados de toda esta fecha FIFA se miden dos des los grandes rivales que saben lo que es ser campeones del Mundo. Francia y una de sus generaciones más brillantes llega sin Kylian Mbappé a este partido luego de que el delantero del Real Madrid sufriera una lesión en el partido en contra de Turquía. Sin embargo, Zinedine Zidane estará en casa y espera ´poder llevarse los tres puntos.

En contra parte, Italia se encuentra viviendo uno de los momentos más turbulentos de su historia. Los cuatro veces campeones del Mundo no clasifican a un Mundial desde 2014 y los títulos han escaseado desde 2006. Hoy, buscan un nuevo proyecto que devuelva al ‘calcio’ a sus viejas glorias de antaño.

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron fue también en fase de grupos de la Nations League en el 2024. Los galos se impusieron con marcador de 1-3 en la cancha del Estadio San Siro con anotaciones de Adrién Rabiot y un autogol de Guglielmo Vicario. Hoy, los ‘azzurri’ quieren devolver el favor e imponerse a domicilio

Posibles alineaciones del Francia vs Italia

Francia: Mike Maignan, Adrien Truffer, Jérémy Jacquet, Dayo Upamecano, Jules Koundé, Manu Koné, Ryan Cherki, Lucas Da Cunha, Michel Olise, Désiré Doué

Italia: Gianluigi Donnarumma, Giovani Di Lorenzo, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Davide Frattesi, Sandro Tonali, Nicolo Fagioli, Daniel Maldini, Sebastiano Esposito, Pio Esposito