Muchas morras, mucho Punch: la Arena México se convierte en espacio de empoderamiento femenino

UNIDOS POR UNA CAUSA. El encuentro es impulsado por el foro Mujeres en la Lucha, en alianza con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y la marca de ropa urbana Mexico is the Shit. ((Foto. Francisco Ortiz Rojas))

La Arena México abrirá sus puertas este 10 de octubre para recibir la cuarta edición de “Muchas morras, mucho Punch”, una iniciativa que une deporte, reflexión social y cultura urbana con el propósito de fortalecer el papel de las mujeres dentro y fuera de los escenarios deportivos.

El encuentro es impulsado por el foro Mujeres en la Lucha, en alianza con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y la marca de ropa urbana Mexico is the Shit, consolidándose como una de las plataformas más importantes vinculadas al empoderamiento femenino dentro del universo de la lucha libre mexicana.

Una jornada para informar, inspirar y transformar

La cita comenzará a las 10:00 horas en la denominada Catedral de la Lucha Libre, donde las asistentes podrán participar en diversos talleres gratuitos enfocados en temas de relevancia social y económica.

Las actividades abordarán asuntos como la defensa de los derechos de las mujeres, el cuidado integral de la salud y herramientas para alcanzar una mayor independencia financiera, temas que forman parte central de la agenda que ha caracterizado al proyecto desde sus primeras ediciones.

A través de estos espacios de diálogo y aprendizaje, las organizadoras buscan generar una comunidad que impulse el desarrollo personal y profesional de las participantes, utilizando el deporte como vehículo de transformación social.

Teresa Ixchel compartirá su experiencia

Entre las invitadas especiales destaca la presencia de la nadadora artística Teresa Ixchel, quien ofrecerá una conferencia en la que compartirá detalles de su trayectoria deportiva, así como los desafíos que ha enfrentado para abrirse camino en el alto rendimiento.

Su participación busca convertirse en una fuente de inspiración para niñas y jóvenes, al demostrar que la disciplina, la perseverancia y la preparación pueden abrir oportunidades en cualquier ámbito.

La lucha libre femenil, protagonista del cierre

Como ya es tradición, la jornada concluirá con una función especial de lucha libre femenil, disciplina que en los últimos años ha ganado una mayor visibilidad dentro del CMLL gracias al crecimiento de sus figuras y al interés creciente del público.

La presentación será encabezada por Perséfone, actual campeona del CMLL, quien subirá al cuadrilátero para protagonizar una de las exhibiciones más esperadas del día.

La luchadora se ha convertido en uno de los rostros más representativos de la nueva generación del pancracio mexicano, una camada que ha contribuido a fortalecer la presencia femenina dentro de los carteles estelares de la empresa.

Moda y cultura urbana también tendrán espacio

Además de las actividades formativas y deportivas, la marca Mexico is the Shit contará con un espacio de exhibición y venta de productos exclusivos, reforzando el vínculo entre la cultura urbana y el mensaje de empoderamiento que impulsa el evento.

Una iniciativa que sigue creciendo

A lo largo de sus cuatro ediciones, “Muchas morras, mucho Punch” ha evolucionado más allá de una simple convivencia ligada a la lucha libre. El proyecto se ha transformado en un foro donde convergen distintas voces femeninas para visibilizar historias de éxito, generar redes de apoyo y promover herramientas que contribuyan a la igualdad de oportunidades.

Con talleres, conferencias y una función de lucha libre encabezada por algunas de las principales figuras del momento, la iniciativa volverá a convertir a la Arena México en un punto de encuentro para quienes buscan demostrar que el deporte también puede ser una poderosa plataforma de cambio social.