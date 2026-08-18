Cruz Azul Femenil podría tomar acciones legales contra “Pláticas del Mal”: ¿Cuál es la sanción por ejercer violencia digital contra las mujeres?

Violencia digital contra las Mujeres en México La Liga BBVA Femenil y la Secretaría de Mujeres condenaron comentarios misóginos dirigidos a las futbolistas de Cruz Azul.

Tras la dura derrota del Cruz Azul ante América en la Liga BBVA Femenil, se viralizó un fragmento del podcast Pláticas del Mal, en el que participan los creadores de contenido Mike ‘Máquina del Mal’, Criss Ángel ‘Babuino’ y —el influencer en el centro de la polémica— Santiago Domínguez; dicha sección del programa generó una reacción inmediata al incluir insultos misóginos realizados por Domínguez en contra de las jugadoras del equipo celeste femenil.

Ante tales comentarios denigrantes, en los que el influencer sugirió entre insultos que fueran despedidas y se dedicaran a otras alternativas laborales de índole sexual, la Liga BBVA Femenil, el Cruz Azul Femenil y la Secretaría de Mujeres del Gobierno de México se pronunciaron contra la violencia digital.

“La institución se reserva el derecho de tomar las acciones legales correspondientes (tanto civiles como penales”, sentenció el club femenil.

¿Tomarán acciones legales contra Pláticas del Mal por comentarios misóginos a las futbolistas del Cruz Azul?

El enfrentamiento entre los equipos femeniles de Cruz Azul y América tuvo una serie de reacciones inmediatas en redes sociales debido al impacto de su resultado final (10-0), sin embargo, el influencer Santiago Domínguez fue señalado por cruzar los límites de la crítica objetiva del partido, ya que su opinión se centró en insultar a las futbolistas en el podcast Pláticas del Mal.

“No sean hijas de put*, que para eso les pagan, futbolistas de mierd* (...) A mí me vale verg* el futbol femenil, no lo consumo (...) no me afecta en mi día a día, pero para la institución es una mancha, una falta de respeto, fue una mamad*”, fueron los comentarios iniciales del creador del contenido tras el resultado del duelo femenil.

La polémica incrementó cuando Domínguez prosiguió su estallido con la sugerencia de despedirlas y ser enviadas a sectores relacionados con el trabajo sexual.

“Estas pendej*s no representan a Cruz Azul y deberían correrlas a todas (...) De hecho, deberían mandarlas a un table dance a ver si les va mejor a las pendej*s en lugar de ser futbolistas”, lo que terminó por generar mayor rechazo por parte de las instituciones deportivas, la secretaría gubernamental y el público aficionado.

COMUNICADO OFICIAL ✍🏻🚂 pic.twitter.com/6Vr1WLsnZy — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) August 18, 2026

Por su parte, el Cruz Azul Femenil emitió un comunicado a través de su cuenta oficial en redes sociales, en el que no descartó la posibilidad de que la institución tome medidas legales en contra del influencer y el podcast en el que se desarrollaron los insultos.

“De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dichas declaraciones constituyen un tipo de violencia contra las mujeres”, señaló la organización femenil de futbol. A esto, añadió que se reservarán el derecho a tomar las acciones legales correspondientes, ya sean civiles o penales, para sancionar “conforme a derecho” la conducta del creador de contenido.

La institución agradeció la postura de la Secretaría de Mujeres, solicitando su intervención y la de las demás autoridades correspondientes para la atención del caso.

“El Club ha desplegado una serie de medidas de protección y ofrecerá total respaldo jurídico en caso de que se decida proceder legalmente en contra de los probables responsables de conductas delictivas y generadores de violencia”, declaró el Cruz Azul Femenil.

Estas son las sanciones que Santiago Domínguez podría tener por ejercer violencia digital contra las mujeres

Impulsada por la activista Olimpia Coral Melo, la iniciativa de ley contra el acoso digital —propuesta con el propósito de sancionar a quien viole la intimidad sexual de las personas por medios electrónicos— se expandió a tres enfoques: violación a la intimidad sexual, violencia mediática y violencia digital, siendo esta última el tipo de agresión ejercida por Santiago Domínguez a las futbolistas del Cruz Azul Femenil.

La violencia digital contra las mujeres está caracterizada por “acosar, hostigar, amenazar, insultar o enviar mensajes de odio por medio de las tecnologías”, causando daño psicológico, emocional, e incluso, el perjuicio a la reputación de la mujer o la persona que recibe la agresión.

A pesar de que dicha violencia no había sido reconocida como delito específico hasta la creación de la Ley Olimpia, hoy en día los cargos penales por violencia digital en México están tipificados a nivel federal, por lo que el influencer Santiago Domínguez podría recibir sanciones significativas tras comentarios misóginos realizados en su podcast.

En el país, los mensajes ofensivos que incitan al odio y discriminación realizados de manera digital, como fue el caso de Domínguez, conllevan cargos penales y civiles que pueden alcanzar de uno a tres años de prisión, multas de hasta 300 días de salario/UMA, y demandas por daño moral.