Marcin Budkowski se estrena este fin de semana como nuevo director de Cadillac

Gran Premio de Países Bajos 2026. Marcin Budkowski dijo con el formato Sprint en Zandvoort es una forma enérgica y apasionante de comenzar su etapa con el equipo Cadillac Fórmula 1. (@CadillacF1News-)

El polaco Marcin Budkowski hará su debut como nuevo director del equipo Cadillac esta semana con el Gran Premio de los Países Bajos programado del 20 al 23 de agosto en Zandvoord, tras la despedida de Graeme Lowdon.

La segunda mitad de la temporada 2026 de Fórmula 1 inicia este fin de semana y el nuevo director la de la escudería tendrá su primera oportunidad para observar de primera mano el funcionamiento del equipo en competencia.

En días pasados, Budkowski realizó un recorrido con el personal del equipo que se reintegró tras el receso de verano. El nuevo jefe de la escudería señaló que la situación tendrá un grado de dificultad en Zandvoort al tratarse de un fin de semana con carrera Sprint.

“Un fin de semana con formato Sprint en Zandvoort es una forma enérgica y apasionante de comenzar mi etapa con el equipo Cadillac Formula 1”, se publicó en la cuenta X de Cadillac.

Budkowski explicó que su prioridad durante esta primera carrera será conocer a los integrantes de la organización y entender en detalle la dinámica de trabajo en pista, por lo que no se deben esperar cambios en la forma de operar de forma inmediata.

“Esta es mi primera semana con el equipo y el Gran Premio de los Países Bajos es mi primera oportunidad para observar a nuestro equipo de pista en funcionamiento. Me tomaré el tiempo para conocer a todos, aunque hay muchas caras familiares, escucharlos y entender cómo funciona el equipo”.

El polaco elogió el trabajo realizado por Cadillac en el arranque de su programa en la Fórmula 1 y considera que existe una base sólida sobre la que construir el futuro desarrollo de la escudería.

“El equipo ha tenido un sólido comienzo en su programa de Fórmula 1. Existe una base firme sobre la que construir”, añadió mientras confía en que la segunda parte de la temporada debería representar un avance para la escuadra con el objetivo de acercarse a la zona media de la parrilla. “Estoy entusiasmado por seguir progresando en la segunda mitad de la temporada”, finalizó.

¿Qué dijo Sergio Pérez?

Gran Premio de Países Bajos. Sergio Pérez está ansioso por correr de nuevo tras el paro de verano en la Fórmula 1. (@CadillacF1News-)

Tras el parón de verano y el cambio en la dirección de Cadillac, el piloto Sergio ‘Checo’ Pérez dijo: “Tras una intensa primera mitad de la temporada, es bueno que todos disfruten de un descanso en agosto, pero también es fantástico volver a un circuito de carreras”.

Para el tapatío, “la segunda mitad de la temporada plantea nuevos desafíos, pero también promete grandes oportunidades, y estoy deseando empezar. Tengo muchas ganas de ponerme al día rápidamente junto a Marcin y el resto del equipo”.

Bottas cree que Marcin dará enfoque renovado al equipo

Valtteri Bottas también opinó sobre lo que espera con Cadillac tras las vacaciones de verano.

“Es fantástico volver a las carreras tras un descanso veraniego revitalizante. El Gran Premio de los Países Bajos supondrá una prueba interesante, ya que el formato de fin de semana con carrera al Sprint exige que todos rindamos al máximo desde el mismo momento en que llegamos al circuito”.

El piloto finlandés se refirió al debut de Marcin con Cadillac: “Estoy seguro de que aportará un enfoque renovado a nuestra forma de competir. Desde la perspectiva del piloto, es un circuito desafiante, con curvas rápidas y fluidas que permiten encontrar un buen ritmo. El peralte también es divertido; no es algo que veamos a menudo con un coche de F1”.