NFL en Netflix NFL en Netflix: estos son todos los partidos de la temporada que se verán en esta plataforma

La NFL extiende sus horizontes globales con la revelación de su calendario oficial de transmisiones en la plataforma de streaming Netflix para la temporada 2026.

A diferencia de entregas anteriores, esta alianza abarcará un catálogo más amplio de partidos de temporada regular, comenzando desde la Semana 1 en Australia hasta la recta final previa al Super Bowl en febrero de 2027.

Calendario de partidos de la NFL transmitidos por Netflix

Todos los encuentros contarán con señal en vivo para más de 200 países a nivel internacional.

Jueves 10 de septiembre de 2026 (Semana 1): Los Angeles Rams vs. San Francisco 49ers, en Melbourne Cricket Ground, Australia.

de 2026 (Semana 1): Los Angeles Rams vs. San Francisco 49ers, en Melbourne Cricket Ground, Australia. Miércoles 25 de noviembre de 2026 (Víspera de Thanksgiving ): Green Bay Packers vs. Los Angeles Rams, en el SoFi Stadium, Los Ángeles, California.

de 2026 (Víspera de ): Green Bay Packers vs. Los Angeles Rams, en el SoFi Stadium, Los Ángeles, California. Viernes 25 de diciembre de 2026 (Navidad): Green Bay Packers vs. Chicago Bears y Buffalo Bills vs. Denver Broncos

de 2026 (Navidad): Green Bay Packers vs. Chicago Bears y Buffalo Bills vs. Denver Broncos Sábado 9 de enero de 2027 (Semana 18): Encuentro decisivo del último fin de semana de la fase regular.

Cobertura especial y la gala “NFL Honors”

Además de los juegos estelares de la NFL, la plataforma de streaming confirmó la transmisión internacional de los NFL Honors, la gala anual de premios de la liga donde se reconoce al Jugador Más Valioso (MVP) y a lo mejor de la campaña, la cual se llevará a cabo durante la semana previa al Super Bowl LXI en febrero de 2027.