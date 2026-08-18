¿Qué condición tiene Jamal Musiala? El jugador del Bayern Múnich explica sus episodios de desvanecimiento en la pretemporada

Jamal Musiala Jugador del Bayern Múnich sufre segundo desfallecimiento. (EFE)

El jugador del Bayern de Múnich Jamal Musiala sufrió de un colapso en el partido de pretemporada contra Heidenheim. El mediocampista alemán de 23 años llevaba tan sólo cuatro minutos en cancha cuando se presentó la condición.

¿Por qué se desmayó Jamal Musiala?

Jamal Musiala entró al juego del Bayern contra FC Heidenheim alrededor del minuto 62′. Tras apenas cuatro minutos en cancha, en el minuto 66′, el jugador mostró señales de desfallecimiento y sus compañeros de equipo corrieron a asistirle antes de que desplomara. Rápidamente fue atendido por el personal médico, que lo trasladó a emergencias. Una afectación similar ya le había ocurrido el 15 de agosto en el partido de su club contra RB Leipzig, tras 15 minutos de juego.

Jamal Musiala'nın Leipzig ile oynanan hazırlık maçında 86. dakikada bayıldığı anlar. pic.twitter.com/j9lxABBUtZ — Avrupa Fatihi (@avrupafatihigsk) August 16, 2026

Tras muchas especulación sobre qué podía estar afectando al joven jugador, Musiala aclaró su situación en comunicado que difundió en sus redes sociales:

“Primero que nada - ¡Estoy bien! ¡Por encima de todo, estoy increíblemente agradecido con todos sus mensajes y apoyo! Entiendo que muchos estén preocupados. Quiero aclarar esas consternaciones y explicar un poco más: He sido diagnosticado con lapsos breves y temporales que son fácilmente tratables y son causados por una disfunción neurológica. Estos pueden llevar a momentos como los ocurridos de manera reciente, como contra Leipzig y ahora Heidenheim. Pueden ocasionar temor a primera vista, pero para mí son simplemente parte de mi vida diaria. Me encuentro recibiendo el mejor cuidado médico posible en este sentido, y me mantengo optimista. El FC Bayern y las personas cercana a mí están siempre a mi lado y apoyándome en este proceso".

Se desconoce hasta el momento si el jugador participará este sábado en la Supercopa de Alemania contra el Borussia Dortmund o necesitará un periodo de recuperación.