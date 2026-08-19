¿Cuál es la oferta ‘final’ de Olympiacos por la ‘Hormiga’ González?

Armando 'Hormiga' González El equipo griego busca al delantero mexicano, por lo que la oferta llenaría los ojos de los directivos de Chivas. (Mexsport)

Armando ‘Hormiga’ González desea salir a Europa cuanto antes, sin embargo, Chivas rechazó un par de ofertas y el equipo griego habría dado una oferta ‘final’ por el jugador.

¿Cuánto ofrece Olympiacos por la ‘Hormiga’ González?

De esta forma, el Olympiacos quiere a Armando ‘Hormiga’ González en sus filas para el siguiente torneo, por lo que habría subido la oferta a Chivas y piensan que es un elemento indispensable para la siguiente temporada.

Así, el equipo griego busca al delantero mexicano, por lo que la oferta llenaría los ojos de los directivos de Chivas para la próximos temporada.

La oferta ronda los 15 millones de dólares de acuerdo con un reporte de mediotiempo.com, por lo que Chivas considera ya una salida formal de su atacante.

Chivas deberá dar el 90 % de la carta de la ‘Hormiga’ González

Pero antes de firmar, Chivas debería de dar el 90 por ciento de la carta del atacante mexicano, por lo que piensan seriamente en dejar ir a su jugador estelar.

Esta tercera oferta de Olympiacos deja a Chivas satisfecho con la cifra, por lo que ya estarían preparando la salida del jugador.

Mañana a más tardar, la directiva de Çhivas dará su veredicto ante esta oferta, por lo que ya tendrían en la mira dejar ir a la ‘Hormiga’ González.

En caso de que Chivas no acepte la oferta, el Olympiacos podría optar por pagar la cláusula de rescisión y poder dejar libre al jugador, pero esto es poco probable.

Finalmente, Armando ‘Hormiga’ González ya está en la mira del Olympiacos, por lo que espera que Chivas acepte la oferta y lo deje partir al continente europeo.