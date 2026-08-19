Carlos Sainz apuesta por el futuro: renueva con Williams y liderará el proyecto rumbo al aniversario 50 del equipo

LA EXPERIENCIA. El español tiene todo para competir.

Carlos Sainz continuará siendo una de las piezas centrales del proyecto de Atlassian Williams Racing luego de acordar una renovación multianual con la escudería británica, que confirmó la continuidad del piloto madrileño de cara a las próximas temporadas del Campeonato Mundial de Fórmula Uno.

El anuncio representa un voto de confianza mutuo entre ambas partes en un momento clave para Williams, equipo que atraviesa una etapa de reconstrucción con la mirada puesta en recuperar el protagonismo que alguna vez lo llevó a conquistar nueve títulos mundiales de constructores y convertirse en una de las escuderías más emblemáticas de la máxima categoría.

Un compromiso a largo plazo con la reconstrucción de Williams

Sainz, de 31 años, llegó al equipo en julio de 2024 tras concluir su etapa con Ferrari y comenzó a competir con Williams en la temporada 2025. Desde entonces se ha convertido en uno de los referentes dentro y fuera de la pista, aportando experiencia, capacidad técnica y liderazgo en el desarrollo del monoplaza.

Durante su estancia en la escudería británica ha conseguido resultados destacados, incluidos dos podios en Grandes Premios, obtenidos en Bakú y Catar, además de una aparición en el podio durante la carrera sprint disputada en Austin, Texas.

“Me entusiasma anunciar que sigo formando parte de la familia del equipo Atlassian Williams F1. Creo firmemente en las personas que integran este equipo y en el trabajo que se realiza para lograr esta transformación”, expresó el piloto español.

Las declaraciones confirman la confianza de Sainz en el proyecto encabezado por James Vowles, quien ha impulsado una profunda reestructuración deportiva y técnica desde su llegada a la dirección del equipo.

Una dupla experimentada para el futuro

La renovación de Sainz llega después de que Williams también confirmara la permanencia del tailandés Alex Albon, asegurando así la continuidad de una alineación que combina velocidad, experiencia y capacidad de desarrollo.

Según la escudería, ambos pilotos acumulan más de 370 Grandes Premios, más de 1,600 puntos y 31 podios en la Fórmula Uno, cifras que respaldan la apuesta del equipo por mantener estabilidad en una etapa de crecimiento.

Williams considera que tanto Sainz como Albon comparten la ambición de devolver al histórico conjunto británico a los puestos de vanguardia, aun cuando la temporada 2026 ha estado marcada por múltiples desafíos competitivos.

La confianza de James Vowles

El director del equipo, James Vowles, destacó la importancia que ha tenido la llegada del español para acelerar el proceso de desarrollo de la escudería.

“Desde que se unió al equipo, el talento de Carlos al volante y su dedicación en la fábrica han sido invalorables. Trabaja cada día con sus ingenieros para encontrar rendimiento y ayudar a que el equipo avance”, señaló el dirigente.

Vowles también resaltó que el aporte de Sainz va más allá de los resultados en pista, ya que se ha convertido en una voz clave dentro del proyecto gracias a su experiencia previa con equipos de primer nivel como Ferrari, McLaren y Toro Rosso.

Un lugar en la historia de la Fórmula Uno

La continuidad de Sainz adquiere un significado especial porque el español forma parte de un grupo muy reducido de pilotos que han competido para Williams, Ferrari y McLaren, tres de las escuderías más históricas del campeonato.

Con este nuevo contrato, el madrileño tendrá la responsabilidad de liderar el desarrollo de Williams en una etapa trascendental para la organización, que se prepara para celebrar 50 años de historia en la Fórmula Uno mientras busca volver a pelear por victorias y podios de manera constante.

Para Sainz y Williams, la renovación representa mucho más que la extensión de un vínculo contractual. Es una apuesta de largo plazo para devolver a uno de los nombres más tradicionales del automovilismo mundial al lugar que ocupó durante sus épocas más exitosas.