Copa Sinquefield 2026 (1)

. .

La quinta y última parada de la temporada regular del Grand Chess Tour, se celebra en el Saint Louis Chess Club del 10 al 19 de agosto. Diez grandes maestros compiten a una vuelta de todos contra todos, bajo control clásico de 90 minutos para las primeras 40 jugadas, más 30 minutos adicionales y un incremento de 30 segundos desde el primer movimiento.

Tras la sexta ronda, Wesley So encabeza la clasificación en solitario con 4 puntos. Lo siguen, a medio punto de distancia, Vincent Keymer, Maxime Vachier-Lagrave, Praggnanandhaa Rameshbabu y Fabiano Caruana.

El campo de esta edición reúne a ocho jugadores del circuito completo del Tour —Caruana, Javokhir Sindarov, Keymer, So, Anish Giri, Praggnanandhaa, Jorden van Foreest y Vachier-Lagrave— junto a los invitados especiales Levon Aronian y Samuel Sevian. El torneo reparte un fondo de premios de 475,000 dólares, compuesto por una bolsa base de 350,000 dólares más un pool adicional de 125,000 destinado a partidas decisivas.

Con tres rondas restantes, el resultado en Saint Louis será determinante para la clasificación a las Finales del Grand Chess Tour, a las que solo acceden los cuatro mejores del ranking acumulado de la temporada. Estos son Caruana, Pragg, So y Keymer. Sólo el desplome vertiginoso de uno de ellos en las últimas rondas podría cambiar la calificación.

PRAGGNANANDHAA - SINDAROV

PEÓN DAMA

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Ae7 4.cxd5 exd5 5.Af4 Cf6 6.e3 Af5 7.h3 c6 8.g4 Ag6 9.h4 h6 10.h5 Ah7 11.Ad3 Cbd7 12.Cge2 Cf8 13.Axh7 C6xh7 14.Dc2 Ce6 15.Ae5 0–0 16.0–0–0 a5 (Una de las estrategias favoritas del ordenador. Como de costumbre, cuando lo ejecuta un humano, no es tan eficiente. La rutinaria ...Te8 es recomendable)

17.Rb1 Te8 18.Cg3 f6 19.Af4 Cxf4 20.exf4 Ad6 21.Cce2 Dc7 22.Cf5 Te6 23.Cxd6 Dxd6 24.Dd2 Db4?! (Se queda con un peón muy vulnerable en b4. 24...f5 es excelente)

25.Dxb4 axb4 26.Cg3 Cf8 27.Td3

. .

27...Tee8? (Las negras habían iniciado bien el retorno del extraviado corcel, y ahora debían continuar con 27...Cd7 28.Tb3 Ta4 29.Te3 Txe3 30.fxe3 Cb6 31.Cf5 Cc4 con igualdad)

28.Tb3 Ta4 29.Cf5 Te4 30.Te3 Txe3 31.fxe3 Ce6 32.Cd6 Ta7 33.Te1?? (33.Rc2 es contundente)

33...Rf8 34.e4 Ta8 35.exd5 Cxf4 36.dxc6 bxc6 37.Rc2 g6 38.hxg6? Rg7 39.Te7+ Rxg6 40.Cf5 Tg8 41.Tc7 Rg5 42.Txc6 Td8 43.Tc5 Ce6 44.Tb5 Rxg4 45.Cxh6+ Rf3 46.Txb4 Cxd4+ 47.Rc3 Ce2+ 48.Rc4 Re4 49.Tb6 Tc8+ 50.Rb4 Cf4 51.Rb3 Cd5 52.Te6+ Rd3 53.a3 Tb8+ 54.Ra2 Tb5 55.Tc6 Ta5 56.Rb1 Re4 57.Tc4+ Rd3 58.Tc6 Re4 59.Cf7 Ta7 60.Cd6+ Re5 61.Cb5 Th7 62.Tc5 Re4 63.Tc4+ Re5 64.Tc5 Re4 65.Tc4+ Re5 66.Cd4 Th3 67.Cc6+ Rd6 68.Cb4 Ce3 69.Tc6+ Re5 70.Cd3+ Rd4 71.Td6+ Rc4 72.Cf2 Tf3 73.Ce4 f5 74.Cd2+ Rc5 75.Td3 Th3 76.Ra2 f4 77.b4+ Rc6 78.Rb3 Th5 79.Cc4 Cd5 80.a4 Tg5 81.Cd2 Tg3 82.Cf3 Ce3?? 83.Cd4+ Rd5 84.Ce2+ Re4 85.Td8 Tf3 86.Cc3+ Re5 87.a5 Tf1 88.a6 Ta1 89.b5 f3 90.Te8+ Rd4 91.Te4+ Rc5 92.Tf4 Cd5 93.Tf5 f2 94.a7 f1D 95.Txf1 1–0

.