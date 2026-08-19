Isaac del Toro impone condiciones en Alemania y se adueña del liderato desde el primer pedalazo

LIDERA. El de Baja California está demostrando de qué está hecho. (Foto Archivo) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO (GUILLAUME HORCAJUELO/EFE)

Isaac del Toro continúa consolidándose como una de las grandes figuras del ciclismo internacional. El corredor mexicano del UAE Team Emirates inició con autoridad su participación en la Vuelta a Alemania 2026, al conquistar el prólogo disputado en Bad Orb, resultado que le permitió colocarse como primer líder de la competencia.

El originario de Ensenada, Baja California, registró un tiempo de 3 minutos y 8 segundos en el recorrido de apenas 2.6 kilómetros, una actuación sobresaliente que le permitió superar a especialistas de la contrarreloj y enviar un contundente mensaje a sus rivales desde el arranque de la prueba.

Con una velocidad media de 49.66 kilómetros por hora, Del Toro aprovechó al máximo el trazado completamente llano para imponer condiciones y demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su desempeño cobra mayor relevancia debido a que el perfil del prólogo favorecía principalmente a corredores con características específicas para las pruebas contra el reloj.

Un triunfo de prestigio ante rivales de alto nivel

La segunda posición fue para el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), quien terminó apenas un segundo detrás del mexicano tras detener el cronómetro en 3:09 minutos. Magnier llegó a Alemania respaldado por una temporada destacada, en la que ha conseguido triunfos de etapa en el Giro de Italia y recientemente se adjudicó la victoria en la ADAC Cyclassics de Hamburgo.

El tercer lugar correspondió al belga Laurenz Rex, compañero de equipo de Magnier, con un registro de 3:13 minutos.

La victoria de Del Toro adquiere un significado especial porque se produjo frente a corredores de gran potencia en recorridos explosivos, una señal de la evolución que ha mostrado el mexicano en distintas facetas del ciclismo profesional durante los últimos meses.

La montaña será el siguiente examen

La Vuelta a Alemania se disputará hasta el próximo domingo y presenta cuatro etapas que favorecen a los escaladores y corredores más completos. Después de superar con éxito la primera prueba contra el reloj, Del Toro buscará defender la camiseta de líder en terrenos donde históricamente ha mostrado un desempeño sólido.

La primera etapa en línea contempla 215.3 kilómetros entre Bad Orb y Schwäbisch Hall, con dos ascensos puntuables que, aunque cortos, presentan pendientes superiores al cinco por ciento, condiciones que podrían comenzar a marcar diferencias entre los aspirantes al título.

Para el mexicano, el desafío consistirá en mantener la regularidad mostrada durante toda la temporada y responder a los ataques que seguramente llegarán en los sectores montañosos del recorrido alemán.

Un año histórico para Isaac del Toro

La actuación en Alemania es una nueva muestra del extraordinario 2026 que vive Isaac del Toro. El ciclista mexicano se ha consolidado como uno de los referentes del UAE Team Emirates, acumulando resultados de alto impacto en el calendario internacional y confirmando su crecimiento entre la élite mundial.

Sus victorias y constantes apariciones en los puestos de honor le han permitido convertirse en el principal estandarte del ciclismo mexicano en Europa, destacando por su capacidad para competir tanto en etapas montañosas como en recorridos de media montaña y pruebas contrarreloj.

Con cada carrera, Del Toro reafirma las expectativas que lo colocan como una de las grandes promesas convertidas ya en realidad dentro del pelotón profesional, y su triunfo en el prólogo de la Vuelta a Alemania representa otro capítulo sobresaliente en una campaña que sigue sumando éxitos para el deporte mexicano.