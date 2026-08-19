Zverev desperdicia bola de partido y se despide de Cincinnati; Tommy Paul sacude el torneo

TONY PAUL AVANZA. Con varios favoritos fuera de combate y nuevas figuras emergiendo en el cuadro, el Masters 1000 de Cincinnati entra en su etapa decisiva con un escenario impredecible y múltiples candidatos al título rumbo al último gran compromiso previo al US Open.

Alexander Zverev sufrió una dolorosa eliminación este miércoles en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, luego de desperdiciar una bola de partido y caer ante el estadounidense Tommy Paul por parciales de 4-6, 7-6 (6) y 6-4, en un intenso encuentro que se extendió durante 2 horas y 51 minutos.

El número tres del mundo parecía tener el control del encuentro e incluso estuvo a un punto de sellar la victoria en la segunda manga. Sin embargo, Paul resistió la presión, sobrevivió al momento más complicado del partido y terminó concretando una espectacular remontada frente a su público.

Tommy Paul firma una reacción memorable

Además de dejar escapar la oportunidad de cerrar el partido en el segundo set, Zverev tampoco pudo conservar la ventaja que construyó en el tercero, cuando llegó a colocarse arriba 4-2. A partir de ese momento, el alemán perdió consistencia y permitió que Paul encadenara cuatro juegos consecutivos para completar una de las remontadas más importantes de su temporada.

La derrota representa un golpe significativo para las aspiraciones del tenista germano de cara al Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año. Aunque llega respaldado por una destacada campaña en 2025, en la que conquistó Roland Garros y alcanzó la final de Wimbledon, sus resultados recientes sobre cancha dura han sido discretos.

Tras caer en su debut en el Masters de Canadá y quedar eliminado en la cuarta ronda de Cincinnati, Zverev arribará a Nueva York con apenas dos victorias en la gira norteamericana, una situación poco habitual para uno de los principales favoritos del circuito.

Un cuadro completamente abierto rumbo a cuartos de final

La sorpresiva salida del máximo favorito deja el panorama abierto en Cincinnati. Con la eliminación del alemán, el estadounidense Taylor Fritz se mantiene como el único jugador que continúa en competencia y que ya sabe lo que es conquistar un torneo de categoría Masters 1000.

Por su parte, el canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto cabeza de serie, queda como el jugador mejor clasificado que sigue con vida en el certamen. Junto a él, Fritz (número 9 del ranking) y el italiano Flavio Cobolli (número 10) son los únicos representantes del Top 10 mundial que permanecen en la lucha por el título.

La eliminación de varios favoritos incrementa las posibilidades de que Cincinnati tenga un campeón inesperado, en un torneo que ha estado marcado por las sorpresas desde las primeras rondas.

Arthur Fils también elimina a De Miñaur

La jornada no solo resultó negativa para Zverev. Otro de los principales sembrados que se despidió del torneo fue el australiano Alex de Miñaur, octavo del ranking mundial.

El francés Arthur Fils, ubicado en el puesto 22 de la clasificación ATP, mostró gran autoridad para imponerse por 6-3 y 6-4 en apenas una hora y 22 minutos, confirmando su crecimiento dentro del circuito profesional.

Gracias a esta victoria, Fils avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al argentino Thiago Agustín Tirante, quien continúa escribiendo una de las mejores historias del torneo.

Tirante hace historia para el tenis argentino

El argentino, número 50 del mundo, derrotó a sus rivales de ronda previa para alcanzar por primera vez en su carrera unos cuartos de final de un Masters 1000, consolidando el mejor resultado de su trayectoria en este nivel de competición.

Con varios favoritos fuera de combate y nuevas figuras emergiendo en el cuadro, el Masters 1000 de Cincinnati entra en su etapa decisiva con un escenario impredecible y múltiples candidatos al título rumbo al último gran compromiAlexander Zverev sufrió una dolorosa eliminación este miércoles en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, luego de desperdiciar una bola de partido y caer ante el estadounidense Tommy Paul por parciales de 4-6, 7-6 (6) y 6-4, en un intenso encuentro que se extendió durante 2 horas y 51 minutos.

El número tres del mundo parecía tener el control del encuentro e incluso estuvo a un punto de sellar la victoria en la segunda manga. Sin embargo, Paul resistió la presión, sobrevivió al momento más complicado del partido y terminó concretando una espectacular remontada frente a su público.

Tommy Paul firma una reacción memorable

Además de dejar escapar la oportunidad de cerrar el partido en el segundo set, Zverev tampoco pudo conservar la ventaja que construyó en el tercero, cuando llegó a colocarse arriba 4-2. A partir de ese momento, el alemán perdió consistencia y permitió que Paul encadenara cuatro juegos consecutivos para completar una de las remontadas más importantes de su temporada.

La derrota representa un golpe significativo para las aspiraciones del tenista germano de cara al Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año. Aunque llega respaldado por una destacada campaña en 2025, en la que conquistó Roland Garros y alcanzó la final de Wimbledon, sus resultados recientes sobre cancha dura han sido discretos.

Tras caer en su debut en el Masters de Canadá y quedar eliminado en la cuarta ronda de Cincinnati, Zverev arribará a Nueva York con apenas dos victorias en la gira norteamericana, una situación poco habitual para uno de los principales favoritos del circuito.

Un cuadro completamente abierto rumbo a cuartos de final

La sorpresiva salida del máximo favorito deja el panorama abierto en Cincinnati. Con la eliminación del alemán, el estadounidense Taylor Fritz se mantiene como el único jugador que continúa en competencia y que ya sabe lo que es conquistar un torneo de categoría Masters 1000.

Por su parte, el canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto cabeza de serie, queda como el jugador mejor clasificado que sigue con vida en el certamen. Junto a él, Fritz (número 9 del ranking) y el italiano Flavio Cobolli (número 10) son los únicos representantes del Top 10 mundial que permanecen en la lucha por el título.

La eliminación de varios favoritos incrementa las posibilidades de que Cincinnati tenga un campeón inesperado, en un torneo que ha estado marcado por las sorpresas desde las primeras rondas.

Arthur Fils también elimina a De Miñaur

La jornada no solo resultó negativa para Zverev. Otro de los principales sembrados que se despidió del torneo fue el australiano Alex de Miñaur, octavo del ranking mundial.

El francés Arthur Fils, ubicado en el puesto 22 de la clasificación ATP, mostró gran autoridad para imponerse por 6-3 y 6-4 en apenas una hora y 22 minutos, confirmando su crecimiento dentro del circuito profesional.

Gracias a esta victoria, Fils avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al argentino Thiago Agustín Tirante, quien continúa escribiendo una de las mejores historias del torneo.

Tirante hace historia para el tenis argentino

El argentino, número 50 del mundo, derrotó a sus rivales de ronda previa para alcanzar por primera vez en su carrera unos cuartos de final de un Masters 1000, consolidando el mejor resultado de su trayectoria en este nivel de competición.

Con varios favoritos fuera de combate y nuevas figuras emergiendo en el cuadro, el Masters 1000 de Cincinnati entra en su etapa decisiva con un escenario impredecible y múltiples candidatos al título rumbo al último gran compromiso previo al US Open.so previo al US Open.