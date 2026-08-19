Zyanya Parra va por más en Croacia: la joya mexicana de los clavados apunta al oro mundial juvenil

EXIGENTE. Zyanya Parra busca superar su marca en el Mundial Juvenil de Clavados 2026. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

La clavadista mexicana Zyanya Yunuen Parra Martín se perfila como una de las principales cartas de la delegación nacional para el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2026, que se realizará del 21 al 28 de agosto en Rijeka, Croacia, donde buscará confirmar el crecimiento que ha mostrado en los últimos años y mejorar la histórica actuación que protagonizó en la edición anterior.

La representante de Zapopan, Jalisco, competirá nuevamente en la prueba de trampolín de 3 metros, especialidad en la que conquistó la medalla de plata durante el Mundial Juvenil de Brasil 2024 al registrar una destacada puntuación de 375.00 unidades, resultado que la colocó entre las mejores exponentes de su generación.

Ahora, con mayor experiencia y un proceso de preparación más sólido, la mexicana llega con objetivos más ambiciosos y la firme intención de elevar su rendimiento en el escenario internacional.

“Voy con el objetivo de superarme del mundial pasado, que quedé en segundo lugar en la prueba de tres metros. Voy a competir en la misma prueba, pues espero mejorar mi puntuación”, señaló la deportista.

Un año de consolidación internacional

La temporada 2026 ha representado un importante salto de calidad para Zyanya Parra, quien además de mantenerse como referente en categorías juveniles, ya comenzó a acumular experiencia en competencias de mayor nivel.

Hace apenas unas semanas brilló en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde conquistó dos medallas de oro al imponerse en trampolín de 3 metros individual y trampolín de 3 metros sincronizado femenil, resultados que fortalecieron su confianza rumbo al compromiso mundialista.

La jalisciense reconoce que su seguridad actual tiene origen en las horas de entrenamiento y en el trabajo realizado junto a su equipo técnico.

“Sé que las cosas se pueden dar porque he trabajado en ellas. Si no se dan, también es una señal de que hay aspectos por mejorar”, comentó.

La meta: romper la barrera de los 400 puntos

Para Rijeka 2026, la mexicana enfrentará un programa más exigente, ya que deberá ejecutar un clavado adicional respecto a su participación en Brasil. Sin embargo, lejos de verlo como una dificultad, considera que representa una oportunidad para incrementar su calificación.

“Este año vamos a tirar un clavado más, por lo que debo llegar mínimo a los 400 puntos. Eso espero, haciendo todos mis clavados bien”, explicó.

Con resultados que respaldan su progresión, experiencia internacional y una mentalidad enfocada en la mejora constante, Zyanya Parra llegará a Croacia como una de las grandes promesas de los clavados mexicanos y una seria candidata a volver al podio mundial juvenil.