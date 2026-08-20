Del Toro termina segundo en la primera etapa de la Vuelta a Alemania

Vuelta a Alemania 2026. El mexicano Isaac del Toro es ahora segundo en la clasificación general. (@TeamEmiratesUAE)

Louis Barré se adjudicó la primera etapa de la Vuelta Alemania 2026 y es el nuevo líder. El francés del Visma | Lease a Bike atacó a 5 km del final junto a Paul Magnier y sostuvo la renta hasta la meta. Isaac Del Toro lideró el sprint por la segunda plaza, con Giulio Ciccone tercero. El mexicano se coloca segundo en la general a nueve segundos.

El UAE Emirates Team no pudo ayudar al mexicano a terminar en una mejor posición y tuvo que defenderse solo contra el resto del pelotón en la etapa que constó de 215 kilómetros, y en la que Louis Barré se quedó con la victoria después de un explosivo cierre en Schwäbisch Hall y con un tiempo de 5h 15m 09s.

El Torito que inició vestido de azul la carrera, después de ganar el prólogo, tuvo que defenderse prácticamente solo ante una sucesión de ataques en los kilómetros finales y terminó cruzando la meta 16 segundos detrás de Barré.

A falta de cinco kilómetros para la meta, Paul Magnier, Mathias Vacek y Barré aprovecharon el exigente muro previo a la llegada para poner bajo presión al líder mexicano.

Fue Magnier quien tomó la iniciativa y consiguió dos segundos de bonificación que lo colocaron a la par de Del Toro en la clasificación general, pero después pagó el esfuerzo perdiendo contacto cuando la pendiente comenzó a endurecerse.

Del Toro mantuvo la calma, pero tuvo que reaccionar cuando la ventaja del francés comenzó a amenazar seriamente su posición en la clasificación general, aceleró en los dos kilómetros finales, comenzó a descontar terreno y, cuando la victoria ya estaba fuera de alcance, se concentró en recuperar segundos y buscar las bonificaciones disponibles en la meta.

A pesar de ceder el liderato, Del Toro mantiene la primera posición en la clasificación de jóvenes y encabeza la clasificación por puntos con 22 unidades.

El otro mexicano, Edgar ‘Chucky’ Cadena (Team Storck‑MRW Bau), finalizó décimo séptimo a 24s de Barré, y se ubica en el puesto 16 de la clasificación general, a 38s del líder.