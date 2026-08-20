Raúl ‘Tala’ Rangel: ¿Qué equipo de Europa busca al portero mexicano?

Tala Rangel Chivas está interesado en dejar libre al ‘Tala’ Rangel, pero por el precio correcto. (Mexsport)

El verano significa una buena época para los mexicanos, ya que algunos como Armando ‘Hormiga’ González ya hicieron el viaje al Viejo Continente, pero hay otro elemento también en la mira y es Raúl ‘Tala’ Rangel.

¿Qué equipo europeo ficharía a Raúl ‘Tala’ Rangel?

Luego de que el ‘Tala’ Rangel se luciera en gran parte del Mundial 2026, ahora, el arquero también está en la mira de un equipo europeo y lo quieren para estar en un equipo que le puede dar experiencia.

De esta forma, Raúl Rangel despertó el interés de equipos europeos, de los cuales uno podría estar cerca de ficharlo y el único problema sería el sueldo, además de lo que pide Chivas por dejarlo ir.

Así, Chivas está interesado en dejar libre al ‘Tala’ Rangel, pero por el precio correcto, por lo que el jugador deberá evaluar la opción y todo lo que rodea su figura para poder emigrar a Europa.

En adición, el ‘Tala’ Rangel ha estado en la mira del Liga Hypermotion (Segunda división de España) y el Dinamo Zagreb, equipo que lleva la delantera por el arquero tricolor.

El Dinamo Zagreb no es un equipo que vea con malos ojos el ‘Tala’, por lo que pediría a la directiva que lo consideren para emigrar a otro equipo en breve.

¿Cuánto pide Chivas por el ‘Tala’ Rangel?

Además, el Dinamo de Zagreb podría jugar Champions League, una experiencia que quiere vivir el ‘Tala’ Rangel y que lo anima a dejar al Rebaño en el corto plazo.

Dinamo Zagreb juega la tercera ronda de playoff de la clasificación de Champions, en la Ida empató 2-2 con Viking y la vuelta será el próximo 26 de agosto, por lo que todo depende del rendimiento del equipo en ese partido.

Por otra parte, Rangel tiene contrato hasta 2028 y Chivas no lo soltaría por menos de 15 millones de dólares, por lo que el equipo europeo analizará esta cantidad para poder llevarse al mexicano.

Finalmente, si Raúl ‘Tala’ Rangel quiere llegar al futbol europeo, deberá tener en cuenta el alto precio que pide Chivas por él, además de otros detalles para que el traspaso se concrete.