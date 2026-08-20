Texans vs. Raiders Texans vs. Raiders: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la pretemporada NFL 2026 (Pexels)

La actividad de la pretemporada de la NFL continúa en marcha rumbo a la campaña regular con un atractivo encuentro de preparación entre los Houston Texans y los Las Vegas Raiders.

Ante un duelo cargado de expectativa que abre paso a la Segunda Semana, tanto los Raiders como los Texans buscarán afinar detalles y conseguir el triunfo.

A continuación, te compartimos la fecha, horario, sede y canales de transmisión para que no te pierdas ningún detalle del partido.

¿Cuándo juegan Texans vs. Raiders?

El esperado encuntro de pretemporada entre ambos equipos se disputará este jueves 20 de agosto de 2026.

Gather around... it's time for Texans football 🤘 pic.twitter.com/B6HSo4lRMJ — Houston Texans (@HoustonTexans) August 19, 2026

¿A qué hora es el partido?

La patada de salida en el terreno de juego está programada para dar inicio en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde se realiza el encuentro entre los Texans vs. Raiders ?

El escenario encargado de albergar el partido será el Allegiant Stadium, recinto ubicado en Las Vegas, Nevada.

¿Dónde ver la transmisión en vivo?

La cobertura del encuentro para el territorio mexicano contará con diversas opciones.

En televisión abierta, la transmisión estará disponible a través del Canal 6.3 de Multimedios y el Canal 83 de Izzi.

Mientras que en televisión de paga se podrá seguir mediante la señal de ESPN 2.

Por su parte, para quienes prefieran la opción vía streaming, el juego se emitirá en vivo a través de Disney+ en su plan Premium y mediante la plataforma gratuita de DAZN.