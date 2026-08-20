¿Quién es Miguel Borja, el nuevo refuerzo del América para el Apertura 2026?

Miguel Borja Miguel Ángel Borja Hernández es un delantero colombiano de 33 años. (Club América)

El América continúa contratando jugadores de bajo perfil, pero con calidad, por lo que ahora hicieron oficial la llegada de Miguel Borja, quien se unirá en breve al equipo para el Apertura 2026.

¿Qué posición jugará Miguel Borja en el América?

De esta forma, Miguel Borja llega como nuevo refuerzo para el Apertura 2026 y el colombiano llega procedente del Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, por lo que tien experiencia en el extranjero y llega con ánimos de brillar en la Liga MX.

Borja cubre una de las posiciones que América buscaba reforzar ya que juega en el mediocampo y el extremo por derecha, por lo que deberá de acatar las órdenes de Almada para tener un mejor rendimiento.

La razón por la que Borja decidió llegar al América es que en Emiratos Árabes Unidos hay una tensión por la guerra en Medio Oriente, luego de que el gobierno de aquel país denunció la caída de dos misiles balísticos en aguas del Golfo Pérsico.

Ante esto, Borja estudió la posibilidad de llegar al América sin coste alguno y con una reducción de sueldo, por lo que se siente cómodo con su nuevo equipo.

Hoy, Borja realizará los exámenes médicos y físicos en el club, para que los apruebe y se una al equipo azulcrema cuanto antes para empezar su trabajo.

¿Quién es Miguel Borja, el refuerzo del América?

Miguel Ángel Borja Hernández es un delantero colombiano de 33 años, es un goleador nato y llega procedente del Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

Borja nació en Tierralta, Colombia, en 1993, jugó para el Cortuluá en 2016 y pasó a Atlético Nacional, donde ganó la Copa Libertadores 2016.

Luego, Miguel Borja pasó al Palmeiras de Brasil, equipo campeón del Brasileirão, después al Junior de Barranquilla, Grêmio y River Plate de Argentina.